全球經過瘋狂的一年，時尚世界也一直在洗牌，大大小小品牌的拼購、入股、易主，數之不盡。近日，被譽為最成功設計師、86歲意大利名師Giorgio Armani也首次放風，透露為其百億時尚王國引入投資者!

消息來自Giorgio Armani早前接受傳媒的訪問，Mr. Armani從不言退，今次則表示思考公司未來發展，透露正考慮和一位投資者合作。由於集團自1975年創立以來，一直由Armani家族私人持有，沒有上市，亦從無接受外來注資以保持獨立性，所以消息一出，即引來許多聯想，合作模式如何？更重要是，到底品牌合作的買家是誰？

Mr. Armani強調說，「法國買家不在考慮之列。」又補充，「大家應諗諗是一間合作過的意大利公司。」所以，兩大法國時尚巨企LVMH及Kering（Gucci 母企） 都不是對像，而法拉利母企Exor就成為最有可能的買家。因為法拉利曾和Armani合作出服裝，而Exor近期又密密進軍時尚領域，上月注資紅底鞋王Christian Louboutin ，及投資內地品牌Shang Xia。Mr. Armani謂現時仍爭一樣，就是未搵到話事人，「someone who says yes or no. There’s still no boss.」他亦有考慮將來將大部分生意傳給家人，任命侄女Roberta Armani及副手Leo Dell’orco為繼承人。

1934年出生的Giorgio Armani，從無正式接受過時裝設計或訓練，但聰明又有天賦的他在1975年成立同名品牌，在當時拘謹的裁縫式西裝主流中，設計出舒服寛鬆而優雅的西裝，為人所知。1980年，李察基爾在《美國舞男》中，穿著全套Armani Power Suit亮相，令品牌一炮而紅，由歐洲紅到荷里活。之後，Giorgio Armani開始贊助明星出席影展行紅地毯，如：Jodie Foster於1992年穿著Armani拿下奧斯卡影后。此後，品牌和明星、電影就一直關係密切。

Mr. Armani生意頭腦一流，除了時裝品牌外，集團亦涉獵酒店、朱古力、傢俱、花藝等不同範疇。Giorgio Armani是上世紀意大利時裝大師「3G」中，唯一仍然在世的一位，至今他仍落手落腳參予品牌系列的設計，每場騷都會親自到後台，去年三月歐洲爆發武肺，他在米蘭時裝周率先宣佈封場行騷，八十幾歲仍戴上口罩在後台打點，魄力驚人。

另一意大利名牌Dolce & Gabbana，近期亦盛傳被Gucci母企Kering看中，正在傾收購事宜，但CEO Alfonso Dolce火速出面否認。早前有傳Kering想收購Cartier母企歷峰集團，亦被後者否認，又有傳Kering對美國Ralph Lauren提出收購等，可見Kering對壯大時尚版圖的決心非常強大。

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