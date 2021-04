全球經過瘋狂的一年,時尚世界也一直在洗牌,大大小小品牌的拼購、入股、易主,數之不盡。近日,被譽為最成功設計師、86歲意大利名師Giorgio Armani也首次放風,透露為其百億時尚王國引入投資者!

消息來自Giorgio Armani早前接受傳媒的訪問,Mr. Armani從不言退,今次則表示思考公司未來發展,透露正考慮和一位投資者合作。由於集團自1975年創立以來,一直由Armani家族私人持有,沒有上市,亦從無接受外來注資以保持獨立性,所以消息一出,即引來許多聯想,合作模式如何?更重要是,到底品牌合作的買家是誰?

Mr. Armani強調說,「法國買家不在考慮之列。」又補充,「大家應諗諗是一間合作過的意大利公司。」所以,兩大法國時尚巨企LVMH及Kering(Gucci 母企) 都不是對像,而法拉利母企Exor就成為最有可能的買家。因為法拉利曾和Armani合作出服裝,而Exor近期又密密進軍時尚領域,上月注資紅底鞋王Christian Louboutin ,及投資內地品牌Shang Xia。Mr. Armani謂現時仍爭一樣,就是未搵到話事人,「someone who says yes or no. There’s still no boss.」他亦有考慮將來將大部分生意傳給家人,任命侄女Roberta Armani及副手Leo Dell’orco為繼承人。

1934年出生的Giorgio Armani,從無正式接受過時裝設計或訓練,但聰明又有天賦的他在1975年成立同名品牌,在當時拘謹的裁縫式西裝主流中,設計出舒服寛鬆而優雅的西裝,為人所知。1980年,李察基爾在《美國舞男》中,穿著全套Armani Power Suit亮相,令品牌一炮而紅,由歐洲紅到荷里活。之後,Giorgio Armani開始贊助明星出席影展行紅地毯,如:Jodie Foster於1992年穿著Armani拿下奧斯卡影后。此後,品牌和明星、電影就一直關係密切。

Mr. Armani生意頭腦一流,除了時裝品牌外,集團亦涉獵酒店、朱古力、傢俱、花藝等不同範疇。Giorgio Armani是上世紀意大利時裝大師「3G」中,唯一仍然在世的一位,至今他仍落手落腳參予品牌系列的設計,每場騷都會親自到後台,去年三月歐洲爆發武肺,他在米蘭時裝周率先宣佈封場行騷,八十幾歲仍戴上口罩在後台打點,魄力驚人。

另一意大利名牌Dolce & Gabbana,近期亦盛傳被Gucci母企Kering看中,正在傾收購事宜,但CEO Alfonso Dolce火速出面否認。早前有傳Kering想收購Cartier母企歷峰集團,亦被後者否認,又有傳Kering對美國Ralph Lauren提出收購等,可見Kering對壯大時尚版圖的決心非常強大。

