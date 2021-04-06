昨日是ViuTV五周年台慶，一班旗下藝人歌手大晒冷演出，台柱MIRROR壓軸表演後，獲大導演杜琪峯（杜Sir）上台大讚，雖然錯將MIRROR講成「Miller」，但他開心見到大班年輕人演出，覺得香港創意工業有希望，他又即場跟ViuTV董事總經理魯庭暉舉行合作儀式，MIRROR趁機𢱑杜Sir開戲：「最好杜Sir開套喜劇畀我哋12個人拍，或者係黑社會嘅喜劇！」

近日男子組合MIRROR在梅窩拍攝節目，因粉絲聚集受阻，有指最後楊樂文（Lokman）和姜濤出面，當場訓斥粉絲，其後MIRROR眾成員一字排開再呼籲，此舉除傷盡鏡粉心之外，更觸發公關災難。昨日ViuTV於九展慶祝台慶五周年，MIRROR擔任壓軸表演嘉賓。主持強尼似有意緩和鏡粉情緒，於MIRROR現身前，開玩笑說近日出街多了一班後生女熱情走近打招呼，並問：「有冇MIRROR演唱會飛？」之後強尼哼出歌詞「領導樂壇靠晒你哋，冇咗你哋我哋會死」，他說：「Fans從來冇死，正如杜Sir話香港電影唔會死，香港樂壇、香港電視都唔會死。ViuTV願意做最大產房，我哋希望為所有新星接生，可以健健康康咁成長。」然後一眾由ViuTV打造出來包括《全民造星III》頭三甲先後上台表演，MIRROR才正式登場。

生力軍湧現香港見前途

MIRROR表演後，杜Sir上台致辭：「我諗全日最老嗰個係我！我覺得上到嚟真係好似時光隧道咁樣，我嗰陣讀訓練班就好似你哋咁樣，嗰時1974年嘅時候，我覺得呢個日子，過去五年ViuTV喺電視界裏面，真係叫做闖到出嚟。我睇咗今日嘅節目，覺得年輕新一代好有機會，最尾壓軸嗰個叫Miller？好響喎個字頭，我都唔知乜嘢叫Miller，佢哋真係唔同，比我想象中唔同，我好少聽演唱會，呢次覺得幾OK。」杜Sir雖然講錯MIRROR變「Miller」，但仍獲全場鼓掌。他又深信日後會有更多好電影出現：「今日睇到ViuTV咁年輕、咁多生力軍，我覺得香港嘅娛樂事業、創意工業都好，係好有前途嘅，我梗係唔執輸！」原來他與ViuTV董事總經理魯庭暉傾合作成功，杜Sir笑言：「我梗係好高興啦！因為如果有得搞的話，即係我有得撈吖嘛！多謝你魯生。」隨後與魯庭暉宣佈合作，即場舉行儀式。

MIRROR之後接受訪問，對於新隊名「Miller」大表滿意，笑指MIRROR可能稍後改串法，問到會否想跟杜Sir合作？他們說：「梗係想，相信係全台嘅人夢寐以求事情，全港藝人都想有呢個機會。」至於想杜Sir開甚麼題材電影給他們參演？他們意論紛紛指：「最好杜Sir開套喜劇畀我哋12個人拍，或者係黑社會嘅喜劇。」

姜濤向Fans道歉認語氣重

談到跟fans之間的事件，Lokman話：「其實我覺得我哋已經處理咗。」他們再強調這個決定，並非節目組或節目主持梁祖堯的決定，純粹是他們12人的共識，姜濤說：「我都想同大家講聲sorry，可能我自己真係講咗一啲比較重嘅說話，如果再畀多一次機會我處理，可能我會再講得好啲。」而涉及事件的梁祖堯，被指當時非常惡地對待fans，昨日他心平氣和說：「我邊有惡過啫，都唔關我事，我揸住部機係做live畀花姐睇，花姐都要聽住佢哋講乜，如果有乜嘢都要諗點拆。」

而「一哥」強尼接受訪問坦言感觸良多：「公司喺三年前係外來嘉賓多，但係𠵱家有唔同主持、演員，連歌手都有埋，都覺得OK滿足。」對於最近無綫找曾志偉回巢救亡，問到會否覺得有威脅，強尼說：「呢大半年係有啲變化，出去做嘢，見到廣告客係多咗。」至於ViuTV與杜琪峯宣佈合作，強尼說：「唔好理有冇份參與，聽到戥公司好興奮！」