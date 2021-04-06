那應該是一個接近黃昏的午後，幾乎想不起來甚麼地點，肯定天氣還是不錯，大家一起坐在露天餐廳，頭上是破了洞的草綠色大傘，也可能是未有變遷前的雍雅山房，就是許多老牌大明星茶敍熱點。這裏不是巴黎東京紐約，小城少有露天茶座或者咖啡店，能閒在室外確實難得。相約了唱片界朋友，特意介紹我認識這位剛從美國回港的平頭裝男子。揚州炒飯、酸味總是太濃的檸檬雜飲和眼前的平頭裝鄭中基。

第一回印象是相當龐克風，加雙像黑曜石的眉毛，對面這位小阿飛確實有點煞氣。到底他是玩怎個類型音樂？90年代香港樂壇一片歌舞昇平，由量到質仍深耕着本土的獨特性。鄭中基音樂路的起點正是璀璨時代，競爭激烈。不過，誰都沒有忽視這個新鮮人登場，他爸爸是舉足輕重的幕後玩家鄭東漢，也就是鼎鼎大名Teddy Robin and The Playboys的樂隊成員，不難想像衆人對鄭中基的期待。

他性格相當鮮明，所以每次交談極其舒暢，真箇玩音樂是有態度有想法。他說當初回港發展並不習慣，甚至領略到東西文化差異，在美國可以穿州過省玩gig，音樂為先，不亦樂乎；反而真正當了職業歌手後，宣傳工作多是參與跟音樂無關的節目，那些宣傳就是不停曝光的年頭，他還時常問周遭的人「唱未」，可惜各處鄉村各處例，深入認知過後，他少有埋怨惟有賣力向前。

以前總是狐疑為何這個人永遠一臉肅殺，他的眼神就差個四分一秒便會燃起烈火，其實他做事特別認真，感覺是每刻都在轉動俄羅斯輪盤，但直至他在電影中的喜感又成功塑造了另類面貌。對於更個人化更靈性的音樂，他覺得有太多未嘗試的品種，正如不斷吸收新營養，認為只有多元才會有選擇的可能。追源溯始，由偶像許冠傑到早年重金屬Whitesnake、Metallica都是心頭好。

生活工作家庭以至音樂，今日他更希望回歸簡易法，簡單不容易，那是種境界。

撰文：陳海琪

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【藍調時光】

廣播人。寫作人。電視節目主持人。一直相信：只有逆風而行，才知道飛翔的力量。