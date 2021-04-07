TVB大股東黎瑞剛接受傳媒訪問，狠批TVB五大缺失，包括：團隊及節目老化、內部山頭林立、管理層決策失誤等，黎瑞剛坦言對大台「不滿意，不滿意，而且是非常不滿意。」曾任TVB總經理的陳志雲，在其YouTube節目《黃昏短評》分析，認為黎瑞剛開腔大力批評TVB，相信是受到ViuTV的刺激，知道要急起直追。

陳志雲在節目中表示：「我大致同意佢以上嘅觀察，不過唔同意佢舉嘅例，製作內地青年人嘅創富故事，唔見得有幾大創意，但要睇你點包裝，佢嗰句呢類節目可以啟發香港年青觀眾，都唔算係做乜嘢宣傳，我有啲R頭，就算TVB打響旗號係為咗宣傳又何妨呢？已經好多呢類節目充斥着TVB，只係眼高手低，執行得唔好。」

至於黎瑞剛形容TVB「自己人娛樂自己」，陳志雲指出重點：「呢個只能怪TVB一直故步自封，總係擺出嗰款我同你合作，即係我益咗你嘅態度，呢份高傲唔係業界每一個人都能夠接受。」對於黎瑞剛提出的改善理念，陳志雲揶揄：「佢冇理由到而家才發現呢啲問題。」並認為要執行黎瑞剛理念的第一步，就是有人將會要離開這個機構，「乜嘢刺激咗大家忽然好似瞓醒一覺呢？我相信近年ViuTV嘅表現，可能都應該係一劑刺激劑，如果TVB真係改革成功，ViuTV 應記一功。」

陳志雲接受《蘋果》訪問，他認為黎瑞剛要改革TVB，必定要由管理層着手，「最高的管理層不撤換，TVB難以展開新的一頁，我覺得有點出奇，就是為甚麼他到現在才能夠睇到這些問題，雖然他初期沒有參與管理，但是以他的人物脈落，他是應該了解TVB面對的問題的。」陳志雲認為ViuTV最近的成績，是誘發TVB認真看待自己的問題，所以他們應記一功，「就好像花姐就是一個好的例子，她以前也是在TVB工作的，為甚麼轉了電視台，就能夠得到發揮呢？這就是一個應該好好思考的問題。至於我自己，我已經算是一個舊的電視圈中人，我相信我做的節目亦不會太適合TVB，但是我仍然希望香港的電視業能夠有美好的一頁，所以希望ViuTV加倍努力，繼續作為鞭策TVB的一股力量。」

而逃離大台多年的王喜，對於黎瑞剛狠批TVB，王喜在社交網抵死留言：「咁邊個係老闆？死㗎？廢㗎？」陳國邦被問到會否重返娘家拍劇？他以短訊回覆《蘋果》：「不想基於一個『如果』嘅問題去創作一個『如果』嘅答案，不如等『如果』的事件成真先啦！」問會否睇好TVB改革？他表示：「睇好，TVB都邀請咗我太太返去做節目啦！」

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