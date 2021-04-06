國際品牌H&M、NIKE、adidas等接連發聲明拒用新疆棉花，引起大陸網民掀起大規模抵制運動，中港台大批藝人為展現「愛國心」，紛紛宣佈與相關品牌解約，表態支持新疆棉。陳奕迅（Eason）也發聲明支持，與合作10年的adidas終止一切合作，這個表態引來不少香港網民鬧爆。日前我與一位因立《國安法》準備移民加拿大的名導演T先生聊起「新疆棉」事件，他反而同情Eason，他說：「唉！而家做香港娛樂圈好難搵食，香港市場幾乎死咗9成，唔去大陸搵食仲可以去邊，藝人有佢哋嘅無奈，除咗搵錢外，佢哋仲有好多嘢要考慮，係！好多香港歌迷會話佢哋而家唔做嘢都大把錢，點解要向大陸跪低，咁千嬅同Eason佢哋而家又唔係好老，好自然仲想唱落去，好似Eason咁鬼鍾意唱歌，你叫佢退落嚟，慘過攞佢條命啦！同埋佢哋又養住自己個團隊幾十人，唔係話想退就可以退！」待疫情過後，Eason在大陸有許多場演唱會要做，如果有任何閃失，主辦機構會賠得好慘！

忘記了哪年認識Eason，印象最深一次是陳家瑛（Katie）任他經理人時期，約他做專訪，他遲到一個多小時，他來到後，我也忍不住責怪他：「Eason你搞乜鬼，咁遲先到，改吓你成日遲到啲壞習慣啦！」他解釋：「我本來可以準時㗎！但臨出門前同個女玩一陣，點知就忘記時間，過咗鐘，唔好意思！」婚後的他家庭觀念重，十分寵愛女兒和妻子徐濠縈，以前他很少負面新聞，但老婆就經常有，他曾與朋友說過：「老婆真係慘！啲傳媒只係寫衰佢，唔會寫衰我，乜都係佢受晒！」

難忍記者焫着老婆

阿徐的性格像男生，脾氣是那麼的直接火爆，但Eason就是喜歡太太的真和爽直，不過因為兩個都是火爆性格，好容易爭吵起來，有段時間他倆夫妻「吵大鑊」後，Eason索性離家出走2、3日，去朋友家借宿，待雙方冷靜後才會回家，當Eason發現每次出走完再返屋企，阿徐會表現得若無其事，一切如常生活，所以遇到激烈爭吵，他都寧願選擇離家暫避風頭。

我是先認識楊千嬅，後期Eason開始演出電影，我才認識他，感覺上他個性率真和健談，又喜歡開玩笑，但EQ低，若超越他底線，他的怒火是一發不可收拾。在2006年4月一個晚上，我在中環麗嘉酒店與林建岳在雪茄吧坐下來聊天時，突然收到身在德國柏林的Eason打來電話，當時他的語氣是十分激動，連珠炮發在投訴被狗仔隊跟到去柏林，他和徐濠縈不能忍受，我從電話中已聽到他倆夫妻發很大火，一直在罵跟住他們的香港狗仔隊，當時我跟Eason說：「你先冷靜，發脾氣解決唔到問題，我所知《蘋果》冇記者跟去柏林喎！」Eason後來在現場得知是周刊派來的記者，但他仍然在電話發了一輪囉囌：「老婆已經俾狗仔隊搞到精神緊張，佢哋咁樣跟法，我老婆頂唔順㗎啦！要爆啦！」我說：「佢哋都係接公司order做嘢，你鬧佢哋都冇用，不如搬酒店避佢哋啦！」

接父親到北京治療

除了老婆和女兒對Eason很重要外，其實Eason也是一名孝順仔。2006年6月在父親節前，我約了陳奕迅和父親陳裘大一起做專訪，當日閒聊間我問陳父：「你個仔咁長氣，一啲都唔似你！」陳父哈哈笑說：「佢講嘢講成日都入唔到正題，成日兜圈，所以有時我都忍唔住會打斷佢：『Get to the point』，話多先有改善。」後來有次約了陳爸爸在半島酒店閒聊，這時其實他還有官司纏身，當時他不太想談論被控的事情，反而集中關切Eason的事業發展，雖然Eason已有經理人處理工作，一切發展已經好穩定，但作為父親的他依然會緊張，這可能就是俗語所說：「養兒一百歲，長憂九十九。」

2008年11月陳裘大因受賄罪還在牢中期間被查出患有肝癌末期，Eason得知父親病重後，為父親做盡一切。又是花錢為父打官司，令其可以假釋出獄，又秘密接父親到北京治療，初期聽說在北京看中醫很有進展，後來陳家瑛知我也是肝指數高，所以也介紹我去北京接受這中醫治療，所以我在北京醫院也巧遇過陳父，直至2011年這位中醫知我認識Eason，問起我關於他爸爸的健康，因他有段時間沒來治療，我說：「好似行得走得，冇乜特別。」後來聽陳爸爸換肝後，身體已無大礙。

有日收到Eason電話，原來是他外婆去世，對於應否出席喪禮與經理人Katie出現意見分歧，所以Eason想問一下意見：「我唔想出席係因為怕惹埋一堆記者到場，搞到外婆個喪禮造成混亂，但Katie好唔同意，認為我一定要去，你覺得點呢？」我回他：「你外婆即係你媽咪嘅媽咪，咁親嘅關係，你唔去講唔通，你啲乜嘢思維嚟，就算有記者嚟採訪，呢啲場合都會規規矩矩，唔會影響到你送殯㗎！」Eason原本還想堅持自己看法：「我真係怕啲記者知我去，搞亂個場呀！」我說：「你唔使再講啦！中國人百行以孝為先，Katie冇講錯，外婆走，你一定要送最後一程！」結果他沒再執拗下去，接受意見有出席外婆喪禮。

大劉讚「吹得」

Eason綽號「吹神」，當然不是浪得虛名，他真的很能吹，記得每次約他訪問，談了2、3小時，我說要回公司了，他總會說：「再傾多一陣啦！」結果好快又吹了一粒鐘，雖然他還是滔滔不絕在談論天南地北，但我告訴他：「真係要走啦！下次再傾啦！」如果不趕時間，他是可以跟你聊一個下午的。記憶中大劉（劉鑾雄）也是十分健談，我知道因Eason老婆徐濠縈與甘比老友，所以Eason偶然也會跟老婆去大劉家吃飯，有次我曾經好奇問過大劉：「Eason咁吹得，佢嚟你屋企食飯，你同佢吹到幾點呀？」他笑笑回我：「佢真係好講得，有次真係傾到天光！」後來甘比擔心老公身體，叮囑老公聊到疲倦就休息，不要陪Eason吹下去。

陳奕迅除了是「吹神」，他也是新一代「歌神」，也是「咪霸」，有次在「寰亞」一個慶功晚宴後，千嬅和大夥一起去卡拉OK消遣，過了半場不知誰叫了Eason到來，他真是很喜歡唱歌，拿起咪就不願放下來，其他人在場點歌唱，Eason總會說：「呢隻歌我識唱。然後又一起唱。他還真厲害，幾乎人家點每首歌，他都能唱，我後來還在現場請求他唱《富士山下》，他也爽快答應，而且現場唱得絕對沒走樣，Eason有個音域很廣的嗓音，唱歌時充滿感情，很能夠打動人心，他好像唱甚麼歌都是輕輕鬆鬆、手到拿來，但實際Eason對音樂是執着和嚴肅的，對自己要求很高。

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