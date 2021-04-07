韓國女星金所炫主演的KBS劇集《月升之江》，自開播以來一直是非多多，先有金所炫於IG公開穿上韓服的花絮照、意外掀起中韓網民就韓服文化來源的罵戰後，本身是男主角的志洙因爆出校園暴力爭議而被劇組踢走，臨時改由男星羅仁宇接替演出而且要重新拍攝，令劇組損失慘重。近日，劇中因出現簡體字再次引爭議，被網民批評劇集歪曲歷史。

中韓關係緊張

於上月30日播出的第14集中，其中一個場面是出現寫有中文簡體字的信，節目播出後網民批評劇組歪曲歷史，指簡體字於60年代才開始使用，而以高句麗王朝為歷史背景的劇集，竟然「超前」地使用近代才出現的文字，是嚴重的失誤。加上近日中韓關係緊張，韓國網民非常關注中國的「新東北工程」，對於劇組於敏感時期再犯有關歷史問題的錯誤而非常失望。

KBS方面今日表示，在得知相關問題後已立即修改，承認：「第14集中出現的信件道具中，寫有中文簡體字，的確是考證錯誤，將重新編輯相關場面。」

《雪滴花》恐停拍

而女團BLACK PINK成員Jisoo孖丁海寅主演的JTBC新劇《雪滴花》，以80年代的民主化運動為背景，不過因劇中有不少關於國家安全企劃部（現在的國家情報院）的內容，加上劇中丁海寅的真實身份是間諜，Jisoo於劇中的名字亦與真實存在的民主化運動人士的名字一樣，因此被認為有刻意美化當年安企部的形象及歪曲歷史之嫌。雖然劇組早前已表示會修正造成問題的場面，不過韓國網民都非常抗拒劇集播出，目前已經有超過18萬人參與請願，要求《雪滴花》停拍。

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