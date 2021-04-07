自從2019年香港發生逆權運動，無綫新聞在處理社會運動時屢被質疑內容偏頗，和港人的價值觀及信念背道而馳，網民甚至直接改稱TVB為「CCTVB」，意指TVB立場親中。今晚TVB派出採訪組，到屯門友愛邨採訪新增武漢肺炎個案的新聞，其間無綫記者李柔堃在現場做直播時，有街坊忽然大嗌「食屎啦無綫！」其聲量甚至蓋過拿着咪牌正在報道的李柔堃，同時一名在李柔堃身邊經過的男子，亦疑似對着鏡頭舉起中指。

事後有網民大讚屯門街坊「好波」、亦有人指李柔堃在事發後「把聲當堂震晒」，不過亦有網民讚她淡定，面對突發事件未有被嚇窒，繼續講下去。其實除了今次事件，無綫過往到屯門採訪時，亦曾經試過被街坊指罵。在社運期間，無綫派出《東張西望》主持林泳陶到屯門採訪示威者集會，促請政府處理屯門公園噪音問題、取締不雅、行乞之犯罪活動。其間林泳淘與攝製隊受到示威者指罵，有人高叫「滾回大灣區」。

網民經常戲稱「無綫新聞，事事旦旦」，更發起罷睇，加上TVB電視助理總經理袁志偉掌管新聞部十多年，早年經歷「七警案」自我審查風波後，於2016年晉升為新聞及資訊部助理總經理。在他管治下，新聞部士氣變得低沉，良心員工屢爆逃亡潮，日前大台主播王俊彥正式離職，在IG發長文慨嘆每次出勤，新聞車都要用白布作遮掩，咪牌要拆掉來躲避，並以「荒誕背後，原來無可救藥。」一句說話道出對這份工作的總結。

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