曾拍攝韓劇《產後調理院》、《On Air》及韓片《許願》等的43歲女星嚴智苑，於2014年5月與大一歲的建築才子吳英旭舉行婚禮，下月原本迎來七周年紀念的大日子，不過昨日她突然在YouTube頻道上宣佈分手的消息，暗示與吳英旭因為分隔韓國、越南兩地而分開多時，二人關係不敵「七年之癢」而告終。而據韓媒指，由於嚴智苑只舉行婚禮，沒有登記註冊，所以分手亦不需要進行任何法律上程序。

好姊妹扶持

嚴智苑表示：「這段時間通過YouTube展現了我自然的日常生活，與大家拉近了距離。同時，偶爾也有對我配偶感到好奇的留言，但其實這個問題已經很久沒有回答了。雖然一起度過了一段日子，很感謝，也很幸福，但是我覺得比起夫婦，我們作為朋友的關係更適合彼此，為了剩下的時間，我們還是分手比較好。雖然兩人仍然互相支持，互相問候，關係很好，但是那位現在是在越南，我現在在首爾生活已經很久了。」同時又強調：「對於大家來說，這可能是個很突然的消息。但對於我來說，這是很久以前的事情，作為一個普通人也是演員的嚴智苑，正在努力生活，希望大家能像現在一樣，用不變的眼光來看待我。」

事實上，嚴智苑在圈中人緣甚好，她舉行婚禮當日更是星光熠熠，出席的賓客包括女神級的孫藝珍、孔孝真、李敏貞、李貞賢、吳允兒等。嚴智苑與孫藝珍等圈中好友情同姊妹，不時亦會在社交網分享眾人吃喝玩樂的照片，相信一班好姊妹早已知道嚴智苑分手，但守口如瓶，陪伴她渡過難關。

孫藝珍賞櫻

另外，雖然嚴智苑不敵「七年之癢」，但無損39歲的孫藝珍沉醉於愛河中，近日韓國櫻花盛放，她前日在Ig上載出遊照。照片中孫藝珍簡單穿上休閒服，並戴上cap帽示人，即使戴上口罩仍可見女神向着鏡頭展示甜美的笑容，同時她又留言：「如此美麗的某天下午。」由於孫藝珍平常多分享有關工作的照片，突然罕有地大晒生活照，即時令網民大感興奮，不少網民更猜測靚相由男友玄彬操刀，估計兩人低調出外拍拖賞櫻。