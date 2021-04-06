娛樂圈經常有新面孔登場，除了藝人外，素人、KOL近年亦搶佔市場一席位，令競爭日趨白熱化。比起男藝人，女星的演藝生命有限，要懂得持續站在浪潮上，便要懂得自我求變。今年29歲、model出身的劉沛蘅（Hillary），13年前出道時，挾着Angelababy師妹之名，亦有「翻版薛凱琪」之稱，過往影硬照、拍廣告手到拿來，但直至近年，Hillary開始涉足電視、電影甚至綜藝節目，在ViuTV的搞笑節目《膠戰》中，成為固定主持，由索女搖身一變成為網民口中的「索膠」。

觀眾批「可有可無」

適者生存，在風高浪急下，要「求存」，必須懂得「求變」。要轉型，就需要一個契機，Hillary日前接受《蘋果》專訪時，自認慢熱轉數不夠快，當初《膠戰》出街時，曾被網民批評在6個主持當中，是「最可有可無的一個」。慶幸到後期，Hillary終獲外界接受，即將開拍的《膠戰2》，可以原班人馬一起拍攝。「其實開拍節目前，6個主持有唔同定位，如果個個定位都係得個『嘈』字，就會好煩，咁我定位係屬於文靜型，事實上亦冇其他主持咁識搞氣氛，最初觀眾覺得我冇乜出聲，又唔係特別靚，開心嘅係我同其他主持熟咗之後，玩得亦放咗同癲咗，觀眾到後期都慢慢接受咗，睇到我嘅長處。」

講起《膠戰》主持，當中MIRROR成員呂爵安（Edan）被捧為ViuTV新寵，人氣直迫隊友姜濤，Hillary欣賞Edan的才華，卻更讚結婚不久的岑珈其對老婆的深情。「拍呢個節目，我哋幾個都熟咗，開埋WhatsApp group吹水傾偈約食飯，珈其真係好錫老婆，一收工就話要返屋企搵老婆，其實肥腸（徐浩昌）玩遊戲時都好識照顧身邊嘅人，係一個暖男嚟！」

自認走得比人慢

10年過去，Hillary由當初小師妹，變成現在是公司的大師姐，面對公司旗下一班小師妹蠢蠢欲動，Hillary承認自己的演藝路確實比人走得慢。「做呢一行，真係好靠天時地利人和，你問我心唔心急？有冇一刻氣餒過？咁梗係有啦，拍劇嗰陣，見到其他人已經係熟手，佢哋知道自己做緊咩，走位睇cam完全冇難度，相比其他人，自己好似一張白紙咁，覺得自己好渣。不過我都幾有信心之後條路會好好，可能以前做model，但而家冇咁多job，咪努力去做一個演員囉，做人只要肯嘗試，點都有條路畀你去行啩！」

為了求變，Hillary曾有一段時間以性感少布形象換取人氣，卻慘被媽媽鬧她是「暴露狂」。「媽咪好驚我俾人呃，成日話我蠢，話『阿妹都醒過你』，其實我知媽咪係錫我嘅，佢唔想我咁性感啫，我平時出街同我上鏡差唔多，一係貼身少布，一係闊袍大袖，好少fit size，至於拍戲角色嘅底線，總之角色需要我都OK嘅，哈哈，但就算我肯露前面都冇嘢睇，好多人有料過我啦！」

童顏有利有弊

回想入行經過，Hillary坦言多得TVB高層曾志偉新抱仔王敏奕帶挈。原本可以和細妹組成「真Twins」出道，卻因胞妹太怕醜，最終只得Hillary單飛出道。「阿妹同我讀同一間中學，佢細我一年，我讀Form 3嗰年，王敏奕同我個妹讀同一班，有日佢問我同阿妹有冇興趣去見model公司經理人（現時Hillary的經理人Kim），咁我媽咪就話如果要簽就要兩姊妹一齊簽，但要等我哋畢咗業先，其實阿妹第一次見完之後已經話呢行唔啱佢，佢太怕醜同保守，就連我同佢影相佢都覺得尷尬，我調返轉，好鍾意俾鏡頭影嘅感覺。」

擁有一張baby face的Hillary，坦言童顏某程度上可以延長演藝生命，可惜當中有利有弊。「後浪推前浪？咁最緊要大家有唔同market啫，出面啲人都覺得我比實際年齡細，接廣告job會有着數，不過童顏亦有一個致命傷，就係規限咗演員角色嘅可塑性，即係例如有一個成熟強勢嘅角色，你個樣咁細路女，就好難說服到人，有幾次試鏡，就係因為我個樣畀人感覺太甜太幸福，唔適合個角色而冇被取錄。」

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