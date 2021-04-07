韓片《我班Friend好搞嘢》的44歲女星咸素元近日連環爆出是非，先是驚爆她和年輕18歲的大陸網紅老公陳華婚姻亮紅燈的消息，之後又爆出造假爭議，遭網民質疑她在節目《妻子的味道》上公開位於大陸的婆家，原來是出租的Airbnb別墅，日前更有YouTuber質疑咸素元大陸富豪前男友張偉也是涉嫌造假，認為「張偉」是電視劇的角色。昨日YouTuber再狙擊咸素元，質疑咸素元的老公陳華的名字、富二代的背景也是假。

改名變臉

YouTuber李鎮鎬（音譯）昨日上傳新影片，質疑咸素元老公陳華的個人資料的真偽。咸素元當年跟陳華的戀情曝光時，陳華被指是來自哈爾濱、微博fans達20萬名的大陸網紅，之後咸素元又曝光了陳華跑車的照片，指是價值4億韓圜（約280萬）的跑車，暗示陳華的家底。當時外界都認為陳華是富二代，咸素元亦不時於節目炫耀老公的財力。不過李鎮鎬就表示：「陳華是假名，他在黑龍江省出身，原名曲佳寶，2013年參加中國的選秀節目，2016年以金汎的名字挑戰同一選秀節目。據知他比賽失敗後，在韓國進行了偶像練習生生活，在這個過程中越來越帥了。就像金汎這個名字一樣，他變得很像金汎。」

借車扮有錢

咸素元曾表示，跟陳華是在深圳見過面，有相關人士表示，陳華曾在深圳的一間酒吧唱歌。有指連大陸網民都質疑陳華不似富二代，留言：「全家人都在扮演有錢人。」李鎮鎬也表示：「有人諷刺說，有錢人怎麼能只在家中吃飯、育兒呢？雖然中國方面的網民對陳華真實身份的關心也在增加，但是陳華兩次換名，臉也變了，所以很難掌握其身份。」另外，有網民表示，陳華跟家姐及姐夫在廣州經營服裝工廠，工廠是姐夫的，房和車都是借來的。

晒家庭樂

對於被指連老公的名字、富二代的背景也是假，咸素元今早就於IG留言回應：「大家，我可愛的老公在練習生時期和經理人一起去參加活動，為甚麼會變成新聞呢？」強調不要牽涉到其家人。

之後咸素元再更新IG，上載多張愛女惠晶及跟老公的合照，大晒家庭樂，又留言：「請多多喜愛我們。」另外又預告即將孖老公公開露面：「決定和大家見面了，4月11日，從天安、水原開始，我去見大家，和漂亮的丈夫一起去。」

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