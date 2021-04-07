林芊妤（Coffee）日前在IG留言表示發現懷孕不久便自然流產，心情有點像坐過山車，由期待變成失落。傷痛過後，Coffee連日來都在社交平台出post，感謝大家的關心，會努力調養身體谷肥自己，還會補償返復活節畀囝囝。

今日Coffee在FB留言，她稱收到不少朋友的慰問，同時亦有朋友擔心流產一事會影響了健康的形象，她表示這正正是要說出來的原因，因為有不少女生都會自責，因為自己吃了甚麼，又或者做了些甚麼，於是久久不能釋懷，甚至有陰影：「但醫生也說明流產其實很常見，流產不一定就是人的錯，很多時候都是找不到原因，大約有30%的懷孕，會以自然流產作為結束，也許胚胎根本一開始就不健康，或者染色體出了問題，所以身體自動將胚胎排走。」

Coffee希望透過自己的經歷，安慰所有曾經不幸流產的媽媽不用太自責，這只是一個不快的經歷，並不代表會影響將來懷孕的機會，不代表做錯了甚麼，更不是甚麼丟臉或見不了光的事：「要知道健康的心理質素，身邊的人給予的支持和鼓勵，對於再次成功懷孕也是很重要的，勇敢面對才值得擁有將來，繼續保持身體健康心境開朗，我們一起再努力試試吧，人生的課堂都會令我們更學懂珍惜！」她還加hashtag：「#昨天的傷感是昨天的事 #今天的快樂才是最重要 #知道了沒有 #moveonandbearealfighter」

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