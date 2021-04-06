ViuTV重點節目《Chill Club推介榜年度推介20/21》，將於本月18日晚上在九展Star Hall舉行，是本年香港樂壇的第五張成績表。是次首屆ViuTV樂壇頒獎禮前日開始進行第三階段投票，並由39首推介榜冠軍歌中選出了最後20強。雖然早前ViuTV講明不會偏幫旗下藝人，但MIRROR始終佔主場之利，成員作品全部晉級，包括團歌《IGNITED》、柳應廷的《迴光物語》、江𤒹生及陳卓賢合唱的《蝸牛》及姜濤的《愛情簽證申請》，而《全民造星III》導師林二汶的《再聚》亦順利入圍。

入圍歌手亦混合前輩級及新生代，包括容祖兒、陳奕迅（Eason）、鄭中基、許廷鏗及莫文蔚等，亦有網絡甚有人氣的Serrini和林家謙等。另外，無綫為對抗ViuTV音樂節目，落力改革《勁歌金曲》，除改由Eric Kwok、「糖妹」黃山怡以及曾參加《全民造星》的環球唱片新人涂毓麟三人主持外，又將節目延長至一小時，於本周日（11日）推出，頭半小時硬撼ViuTV現場直播的《最後一屆口罩小姐總決賽》，後半段對決晚上10時播出的《Chill Club》。