衛詩雅今日身穿白色露肩連身裙，現身尖沙嘴出席美容院開幕，儀式進行期間見她不時雙手抽起胸前裙邊，胸墊乍現。

衛詩雅近期因新戲《不日成婚》上映，因為擔心票房，感到超大壓力，令她瘦了很多，「條裙已經比平時細咗兩個碼，都唔啱。壓力好大，每日睇住個票房好似睇股市咁，會追住睇入座率，然後去不同地方謝票，隨時stand by，好似要立刻出去救人咁。」電影上映一星期，衛詩雅說：「暫時票房還可以，有口碑，個個睇完都話開心。」

電影將會原班人馬開拍續集，衛詩雅日前帶同有份參演的5歲親姪女衛瑆妍現身首映，不經意踢爆曾見過陳家樂女友連詩雅，場面尷尬。今次會否再邀姪女參與？衛詩雅笑說：「唔敢再叫佢做訪問，嗰晚之後佢睇到咁多版面，講足一晚，話好多人訪問我，唔入行真係嘥晒，搶晒鏡。」此外，衛詩雅和美容品牌合作4年，每年均有開心價落袋，她表示集中接受脫毛療程，又笑稱以前是毛孩，唇上美人生鬚。

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