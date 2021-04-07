唐貝詩、陳逸寧、牛雜妹（李亦喬，原名李美琪）和陳達仁今日在荃灣為電影《毛俠2》舉行發佈會，唐貝詩透露在片中飾演道友，現時只有108磅的她，被監製要求要減肥，目標是100磅以下，「監製話唔要我健康瘦，仲要我瘦到冇肌肉，其實我本身勁辛苦先操到有肌肉，佢話可能4、5個月之後拍，而家仲係籌備緊，所以唔減住，我諗等佢定咗日子，一、兩個月前先開始減。」唐貝詩指自己有減肥經驗，亦會咨詢營養師。

減肥前會否盡情食？唐貝詩笑說：「我都想，減前應該要enjoy吓！」她又指角色最後要淪落到要瞓街，所以監製亦要求她一星期不可洗頭，「我諗到時應該係最熱嘅時候，但係咁樣做都會幫助到自己投入角色。」問到是否收很高酬勞？唐貝詩說：「唔係㗎！呢部係慈善電影。」她指上一次演出是今年1月的舞台劇《戀上十二星座》，當時因疫情影響，演期一改再改，可惜場館最後被政府勒令關閉，該劇只能改在網上直播，她說：「所以而家有戲做，我都好開心，好滿足！」

至於陳逸寧最近忙於宣傳電影《二次人生》，亦要照顧兒子，她狂呻：「仲忙過返學，日日要做功課，正常返學會派worksheet，而家要我自己畫，總之做功課係佔我最多時間。」

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