ViuTV 5年前開台，其音樂節目《Chill Club》做得有聲有色，跟大台關係破裂的三大唱片歌手更成為節目中常客，在充滿盛意的Live Band伴奏下製作出不少令觀眾難忘的畫面，而曾經是樂壇指標的大台音樂節目《勁歌金曲》卻每況越下，變成獨家村，聲勢更被薛家燕主持的《流行經典50年》壓倒。

自今年1月曾志偉被召回巢任高層救亡，同時令三大跟大台關係破冰，旗下歌手可亮相《勁歌金曲》，李幸倪（Gin Lee）昨晚與衛蘭、林欣彤、曾若華、許靖韻、胡鴻鈞、林奕匡及馮允謙一齊擔任《勁歌金曲》嘉賓，Gin Lee於社交平台專頁分享8人在《勁歌》錄影廠合照，寫上「今日拍攝第一集全新嘅《勁歌金曲》」，怎料惹來Fans劣評洗版唾棄「和去老人院表演沒分別，tvb那些老人觀眾看了你十次表演，也只會指着電視問，呢個女人係邊個黎？」、「音響又差過ViuTV，聽到爆耳。」、「Cctvb冇人睇啦。你上親Chill Club我都會睇。cctvb就不了。」、「下次去啲咁x嘅電視台，唔好出post。」、「唔好忘記ViuTV﹗」及「希望你唱片公司環球會聽到民意啦」等。甚至有網友質問「唔知邊個電視台之封殺晒星夢以外所有歌手？歌手唱歌無live band 無得唱晒全首，樂壇多得呢個電視台唔少呀，見人哋Chill Club搞得咁出色先肯改革自己音樂節目？」其實有份演出的其他歌手中，只得馮允謙有分享在《勁歌》合照，其餘歌手也只是低調地在IG Story被tag分享。

觀眾眼睛是雪亮的，有盛意用心製作，定必有人讚賞，Gin Lee早於3星期前，同樣在專頁內分享自己跟曾比特在《Chill Club》合唱的《手望（守望版）》，留言是一面倒讚好，更有人指是「神曲」、「好耐冇聽過你天籟聲音」、「真係好好聽，嗰晚聽完上網loop咗一晚」等。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！