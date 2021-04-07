《全民造星III》參賽者之一的雲浩影（Cloud）和朱鑑然今日到中環一間米線食店宣傳，Cloud當上食店代言人獲老闆贊助一世食米線，令她節省飯錢。而眾所週知食店最聞名是阿姐口音文化，原來Cloud也略懂一二，還即場開腔模仿講響音話，似模似樣，笑說：「我都好留意啲宣傳，我可以同啲姐姐切磋。」

Cloud參加完《造星III》後正準備以6位數自資出歌，相比同是造星Alina（李炘頤，原名李靜蓮）密密接工作下，她較為弱勢，Cloud說：「每人發展方向唔同，我冇公司就自己落手落腳去做，都學到好多嘢。」

朱鑑然羨慕Cloud做食店代言人有免費贊助。他早前被拍攝到和女友一齊行家品店，今日卻表示：「而家單身，會專注工作先，但若有女朋友，唔介意情侶檔現身。」朱鑑然早前夥拍影帝梁朝偉和劉德華開拍電影《金手指》，面對前輩非常緊張，尤其望到梁朝偉一雙電眼時，「我承認有一秒跳離咗角色，形容唔到個感覺。」鏡頭前後大家都有交流，令他得着不少，朱鑑然曾經有一刻想靠近梁朝偉打招呼，「見佢好專注望住個螢幕，後來怕騷擾到佢，我最後都轉身走咗。」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！