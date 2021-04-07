新疆棉事件引發連鎖反應，H&M、NIKE等多個國際品牌被狙擊，半百中港台藝人爭相表忠，跟相關品牌終止合作，當中包括跟adidas合作超過10年的陳奕迅（Eason），有傳賠償6,000萬違約金。向來被嘲是CCTVB的無綫亦跟大隊，疑自我閹割，在昨晚播出新聞節目《尋人記》中，將受訪者穿着的Adidas Logo Tee經過特別處理，但遮完Logo的外形仍然保留，一看便認得，與徐濠縈日前疑想「捽甩」NIKE 個「剔」一樣，更加礙眼。

由方東昇主持的新聞節目《尋人記》昨晚播出多年前訪問過的肥胖孩童，長大後變成一名肥佬，方東昇相約受訪者到茶餐廳做訪問，受訪者的黑Tee上有大大個adidas Logo，無綫將每個鏡頭都全Blur，反而另一件T恤就沒有Blur。事件引起網民注意，質疑是因為Logo太大，無綫避免幫人免費賣廣告？還是adidas遭大陸網民抵制，所以要急需割席？！

但無綫邊個原因，無綫似乎仍是百密一疏，因為在節目內仍有見到被狙擊品牌Logo的蹤影。節目剛開始時，無綫播出11年前訪問林雪的片段，當時林雪穿上的運動外套亦有adidas的Logo；另受訪者與主播行樓梯的畫面，特寫走路時所穿的鞋亦是NIKE，無綫都沒有Blur相關品牌Logo。

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