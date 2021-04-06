潮牌Supreme經常與不同單位聯乘，每次都引起不少話題。繼上月與The North Face推出2021春夏聯名系列之後，最新聯乘對象是Dr. Martens，這也是2017年之後的再度合作。Supreme x Dr. Martens聯名系列以五孔版本為藍圖，推出三款配色，包括黑色和橙色的光滑皮革版本，呈現復古氣息；採用精致馬尾毛製成的斑馬紋版本，全部都配備AirWair®氣墊鞋，提升穿着時的舒適度，鞋墊位置則印上雙方品牌logo，低調蘊藏時尚品味。

同樣經常帶來聯乘作品的Converse，首度找來身為Dior Men創意總監及Fendi女裝創意總監Kim Jones攜手合作。Kim Jones重新詮釋Converse經典的Chuck 70帆布鞋，他在《WWD》的訪問說：「我研究了日本設計師重新詮釋1950、1960年代的美國運動裝束，Converse球鞋當時扮演重要關鍵，現在我只是把這些概念放在一起，並以不同手法呈現。」這對聯名Chuck 70鞋面利用了半透明TPU做包覆，並有兩層鞋底的效果，備黑與象牙白兩款配色。同步還會推出服裝系列，T-Shirt、長袖tee、外套與褲等，明天發售。

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