改編自高人氣同名網漫，由李帝勳、李絮、金義聖等主演的SBS全新犯罪動作韓劇《Taxi Driver》（模範計程車），將於明晚首播，香港劇迷可在「黃Viu煲劇平台」上追看。劇集講述一群無法受到法律保護而充滿冤屈的人的故事，他們為了展開復仇計劃而成立了秘密的士公司「彩虹運輸」，並利用的士司機的身份去追逐加害他們的人。李帝勳在劇中飾演擁有出眾觀察力、冷靜判斷力、特種部隊出身的「彩虹運輸」代表司機；遇上被稱為「熱血瘋檢」的正義檢察官李絮以及金義聖飾演的「彩虹運輸」代表理事時，將展現非一般的犯罪喜劇。

表藝珍頂替李娜恩

《Taxi Driver》日前已舉行發佈會，導演朴俊宇在會上透露劇中有不少真實故事，當中會提及「趙斗淳事件」、「N號房事件」、「校園暴力事件」等，令劇迷非常期待。而因為涉霸凌隊友的女團APRIL成員李娜恩原本有份拍攝《Taxi Driver》，但她疑因是非影響而被劇組飛走，於發佈會上導演亦說：「由於外部原因，我們3月中已換了演員，又從頭拍了一次，演員們都一條心，而最辛苦的是之前（與李娜恩）有過對手戲的演員，他們全部都需要重新拍攝，希望這會成為因禍得福的契機，重新拍攝的時候大家都很開心地拍了，李帝勳、李絮為了讓新加入的表藝珍盡快投入角色，在拍攝的時候耐心給她解釋。」

李帝勳恨拍武打戲

而今次在劇中李帝勳將一改斯文靚仔路線，飾演特種部隊出身、 後來成為以惡制惡的的士司機金道基，本身李帝勳熱愛拳擊，過去多次透露恨拍武打戲。而他為了今次角色亦積極訓練體能，更特地到武術學校進行特訓：「為展現真實的動作戲，我是不吝嗇身體的類型；過程中有很多徒手的打鬥戲，所以經常在不知不覺中受傷，但是看到成果後，我覺得一切都很值得。」劇中更有不少飛車飄移鏡頭，李帝勳亦親自上陣，拒用替身：「追捕犯人時，我們要展現充滿魄力的一面，這也是電視劇的一大看點之一，所以大部份時間都沒有替身，而是我親自進行了拍攝。」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！