30歲澳洲饒舌歌手Iggy Azalea去年6月宣佈成為人母，為美國男歌手Playboi Carti誕下兒子Onyx Kelly，她於同年10月又發聲明指已經與Carti分手，並獨力撫養兒子。Iggy雖然生過BB，但身材仍然相當火辣，吸引無數fans垂青。在網上收過不少追求者訊息的Iggy，日前竟然公開三級的私人訊息截圖，當中還包括擁有超過800萬fans的名人。

Iggy Azalea日前在社交網站上載一條跳舞短片，她身後展示着fans的私人訊息，而且內容相當露骨。當中一名擁有890萬追蹤者的名人就向Iggy表示願意支付1.5萬美元（約11.7萬港元），要求與她對話：「我知你有錢，但我知道你的時間很寶貴，所以我會付錢買你的時間。我會給你1.5萬，你只需要跟我對話。」而另一名變態網民還向Iggy表示想吻她下體裏面，又有人表示想與她玩角色扮演。片段曝光後，其他fans紛紛競猜名人的真正身份。

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