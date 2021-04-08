武漢肺炎在香港爆發第四波，雖然疫情近日較早前緩和不少，但今日依然出現10確診。疫情未得到全面控制，前TVB新聞主播張文采今日在社交網站透露因發燒不退而到了急症室，不過就等足幾個鐘都冇人理。

張文采今日在facebook表示近4日一直發燒，而且更出現「退完再燒」情況，故昨晚去急症室求診。正當張文采以為在疫情期間醫護人員得知有人發燒會好緊張時，「點知我等咗幾個鐘都冇人理我，咁我都相信我應該唔係中咗肺炎，因為我嘅症狀就只係有發燒，所以我最後無見到醫生就離開咗急症室。」

張文采表示雖然今日已去睇私家醫生，不過對方依未回答她是甚麼問題，只是聽完肺後告訴她「肺冇事」及為她進行肺炎檢測，而明天亦會知道結果，「呢幾日就係咁攤咗喺屋企，好頹廢，冇胃口食嘢，輕咗幾磅，仲有啲工作cancel咗。」幸而張文采指昨晚停藥後已退燒，而自己的味覺亦未有消失，皆因她能在食意粉時食到她最討厭的香芹味道，又笑言今次因發燒輕了幾磅是「賺咗」。

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