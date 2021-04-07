國際品牌接連發聲明拒用新疆棉花，引起內地網民抵制運動，陳奕迅（Eason）也發聲明支持，與合作無間的adidas終止合作，這個表態引來不少香港網民鬧爆。日前我與一位因立國安法準備移民加拿大的名導T先生談起「新疆棉」事件，他反而同情Eason，他說：「家香港市場幾乎死咗九成，唔去內地搵食仲可以去邊，藝人有佢哋嘅無奈！Eason咁鍾意唱歌，你叫佢退落嚟，慘過攞佢條命！同埋又養住團隊幾十人，唔係話想退就可以退！」

忘了哪年認識Eason，印象最深一次是陳家瑛（Katie）任他經理人時期，約他做專訪，他遲到一個多小時，他來到後，我忍不住責怪他，他解釋：「臨出門前同個女玩一陣，點知就忘記時間，唔好意思！」婚後的他家庭觀念重，十分寵愛女兒和妻子徐濠縈，以前他很少負面新聞，但老婆經常有，他曾與朋友說過：「老婆真係慘！啲傳媒只係寫衰佢，唔會寫衰我！」

阿徐的性格像男生，脾氣直接火爆，Eason就是喜歡她的爽直，不過因為兩個都性格火爆，好容易爭吵起來，有段時間他兩夫妻「吵大鑊」後，Eason索性離家出走二、三日，去朋友家借宿，待雙方冷靜後才會回家。當Eason發現每次出走完返屋企，阿徐會表現得若無其事，所以遇到激烈爭吵，他都寧選擇離家暫避風頭。除了妻兒對Eason很重要，其實他也是孝順仔。2008年11月陳裘大因受賄罪，還在牢中期間被查出患有肝癌末期，Eason得知父親病重後，花錢為父親打官司，令他可以假釋出獄，又秘密接父親到北京治療。

同大劉傾天光

有日收到Eason電話，原來是他外婆去世，對於應否出席喪禮，他與Katie意見分歧，所以他想問意見：「我唔想出席係因為怕惹一堆記者到場，搞到外婆喪禮混亂，但Katie認為我一定要去，你覺得點？」我回他：「咁親嘅關係，你唔去講唔通，你乜嘢思維？就算有記者採訪，呢啲場合都會規規矩矩！」Eason原本還想堅持自己看法，但最終接受意見出席。

Eason綽號「吹神」，記得每次約他訪問，談了二、三小時，我說要回公司，他總會說：「再傾多一陣啦！」結果好快又吹了一小時。記憶中「大劉」劉鑾雄也十分健談，我知道因阿徐與甘比老友，所以Eason偶然也會跟老婆去大劉家吃飯，有次我好奇問大劉：「Eason咁吹得，佢嚟你屋企食飯，你同佢吹到幾點？」他笑笑口回我：「佢真係好講得，有次真係傾到天光！」

撰文：白露眉

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