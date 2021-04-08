不少韓星都愛買樓投資，日前播出的節目《TMI News》就盤點圈中有投資眼光及賺大錢的明星，當中以韓流天王Rain封冠。

Rain

節目分析了透過買樓投資而成功理財的韓星，當中Rain排名第一。據知他於2008年以168億韓圜（約1.17億港元）購入清潭洞一老舊建築，於2017年重建，該建築於去年更獲得韓國建築文化大獎民間部門獎項，被認為是擁有獨特美觀的建築。據知現時建築的市價約是465億韓圜（約3.24億港元），即Rain可透過該建築獲利約2.07億港元。房地產專家大讚Rain：「一般來說，當藝人在活動較少的時候，都會進行很多理財活動，不過Rain是積極演藝活動的同時，還擅長理財。」

PSY

排名第二是「馬舞大叔」PSY，他以78.5億韓圜（約5,472萬港元）買入漢南洞的建築物，現時市價約150億韓圜（約1億港元），另外他以77億韓圜（約5,368萬港元）的新沙洞建築物，現市價約130億韓圜（約9,000萬港元）。

朴敘俊

排名第三的是韓劇《梨泰院Class》男星朴敘俊，他於大前年以約58.5億韓圜（約4,078萬港元）購買了清潭洞某高級別墅，目前其市價約64.5韓圜（約4,496萬港元），僅兩年時間就可賺取逾400萬港元的差價。另外，朴敘俊去年以約110億韓圜（約7,668萬港元）購入島山公園附近的大廈，現時市價已升值了約2,788萬港元，可見朴敘俊非常有投資的眼光。

Eugene

近期憑人氣劇《Penthouse》上位的女星Eugene排名第四，她前年與老公奇太映共同以20多億韓圜（約1,400萬港元）購買了位於清潭洞的建築，目前市價已升至逾66億韓圜（約4,600萬港元），升值逾3倍。

朴奎利

第五名是女團KARA出身的朴奎利，據知她持有4套物業，早前以21億韓圜（約1,464萬港元）購買了女星李孝利曾居住過的商住兩用公寓，目前該公寓的市價升至約2,300萬港元。另外她在瑞草區、三星中央站等地方先後置業，4套物業升值總額共41.3億韓圜（約2,880萬港元）。

而「國民初戀」秀智、男團Super Junior成員圭賢、韓片《特務打爆機》女星嚴正花、樂隊FT Island成員崔敏煥、男團EXO成員世勛就分別排名第六至十。

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