何超儀（Josie）有份投資、千萬美元製作的荷李活電影《Edge of the World》，前年在馬來西亞拍攝，Josie在戲中飾演惡死女軍閥林夫人，與飾演男主角18世紀英國冒險家James Brooke的愛爾蘭男星尊尼芬賴斯邁亞斯（Jonathan Rhys Meyers）藕斷絲連。

電影因疫情一度延後上映，現終將於6月在歐美上映，Josie接受《蘋果》訪問，提到電影即將上映，她感到開心興奮：「好多謝監製兼編劇Rob Allyn，佢係一個好犀利嘅歷史研究家同小說作家，佢讓我了解得更多古時歷史，如果唔係呢部戲，我都唔知當時有除咗土人，仲有中國天地會嘅人，電影係真人真事嚟，我好榮幸參與當中。」而在最新的預告片中，飾演女軍閥首領的Josie化上濃妝穿上古裝的扮相，相當驚艷，而Josie戲中以中文、英文、馬來西亞土語等多種語言詮釋，被工作人員封為「語言專家」。

近日正在港拍攝荷李活導演Mike Figgis的懸疑驚悚片《Mother Tongue》的Josie，被問到在拍攝《Edge of the World》遇上的困難時，她笑說：「喺《Edge of the World》入面有一個東方嘅打扮，我係演一個天地會嘅人，由新加坡走到馬來西亞拯救主角Jonathan Rhys Meyers，每次同西方人合作，都會體會到佢哋對演戲嘅要求同需要，都令我大開眼界。而令我最難忘嘅係戲入面有一場練功戲，喺樹林裏面練太極、又要揸住把匕首喺度追，樹林裏面啲草生得好長，天氣好熱，加上啲服裝，都好辛苦，但係冇嘢難到香港嘅演員！而最開心係戲入面有一場耍太極嘅戲，能夠有一部份係中國人嘅傳統，好開心導演接受我哋提議，我都因為呢套戲要學太極，一晚要學10式，雖然好急，但係一team人一齊練，好開心。」

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