何超儀(Josie)有份投資、千萬美元製作的荷李活電影《Edge of the World》,前年在馬來西亞拍攝,Josie在戲中飾演惡死女軍閥林夫人,與飾演男主角18世紀英國冒險家James Brooke的愛爾蘭男星尊尼芬賴斯邁亞斯(Jonathan Rhys Meyers)藕斷絲連。

電影因疫情一度延後上映,現終將於6月在歐美上映,Josie接受《蘋果》訪問,提到電影即將上映,她感到開心興奮:「好多謝監製兼編劇Rob Allyn,佢係一個好犀利嘅歷史研究家同小說作家,佢讓我了解得更多古時歷史,如果唔係呢部戲,我都唔知當時有除咗土人,仲有中國天地會嘅人,電影係真人真事嚟,我好榮幸參與當中。」而在最新的預告片中,飾演女軍閥首領的Josie化上濃妝穿上古裝的扮相,相當驚艷,而Josie戲中以中文、英文、馬來西亞土語等多種語言詮釋,被工作人員封為「語言專家」。

近日正在港拍攝荷李活導演Mike Figgis的懸疑驚悚片《Mother Tongue》的Josie,被問到在拍攝《Edge of the World》遇上的困難時,她笑說:「喺《Edge of the World》入面有一個東方嘅打扮,我係演一個天地會嘅人,由新加坡走到馬來西亞拯救主角Jonathan Rhys Meyers,每次同西方人合作,都會體會到佢哋對演戲嘅要求同需要,都令我大開眼界。而令我最難忘嘅係戲入面有一場練功戲,喺樹林裏面練太極、又要揸住把匕首喺度追,樹林裏面啲草生得好長,天氣好熱,加上啲服裝,都好辛苦,但係冇嘢難到香港嘅演員!而最開心係戲入面有一場耍太極嘅戲,能夠有一部份係中國人嘅傳統,好開心導演接受我哋提議,我都因為呢套戲要學太極,一晚要學10式,雖然好急,但係一team人一齊練,好開心。」

