韓國男神宋仲基孖女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN劇集《Vincenzo》，將於後日播出第15集，雖然早前有網民發現劇集的穿崩場面，當中靈堂照竟然是用iPad播放，引來網民熱話，不過未有影響《Vincenzo》的人氣，香港劇迷可於Netflix追看最新劇情。

劇組激讚

於新一集播出前，今日劇組就公開多張宋仲基的型仔花絮照造勢，當中見到宋仲基換上不同造型，示範帥氣、搞笑、暖男等不同風格，獲讚形象百變。而宋仲基於拍攝現場一直仔細研究劇本，又會檢查拍攝好的場面，非常敬業，劇組亦大讚：「宋仲基是無論何時都有超過期待表現的演員，《Vincenzo》這個陌生而又獨一無二的角色，他用自己的風格演繹出來，將角色的魅力盡可能地演繹出來的他，其演出在餘下的集數內也會展現出來。」

另外，有網民公開於拍攝現場跟宋仲基的合照，照片中宋仲基用手輕搭對方的膊頭合照，貫徹其親民形象。

韓國香港封冠

而《Vincenzo》於韓國、香港及全國多個國家都極具人氣，於韓國及香港都登Netflix排行榜冠軍。根據Netflix昨日的排行榜資料顯示，《Vincenzo》於22個國家地區中登排行榜Top 10，當中於8個地區就封冠，於電視劇類全球排行榜中排第7名，亦是劇集自2月20日在Netflix上架以來，第37次登上Netflix電視劇類全球排行榜Top 10。

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