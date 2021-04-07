《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》4月8日（四）Video Talk精選節目表：

【競馬Fact Check】

日期：4月8日（周四）

時間：6:10pm - 11pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、網上評馬人陳志富、Paris

內容：直播及分析星期四跑馬地九場賽事，上季冠軍練馬師姚本輝今季雖然成績退步，但近四戰有三次起孖，上季四月谷戰亦次次有馬贏，今次出四匹精兵，有望延續佳績，爭取頭馬進賬。主持會分析此廐各駒機會，配合各場馬匹賽績、體重變化、人馬合作等統計資料，一表睇晒，方便刨馬。棟哥排隊馬有即場最多人關注馬匹；熱門馬有沒有人排隊捧場，話晒你知，避免中伏；還有AI運算模擬賽果；以及早段預計馬匹賺蝕走位圖，各項資訊應有盡有，非一般的賽馬直播。

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《果燃台》4月9日（五）Video Talk精選節目表：

1. 午市急CALL丨南非大股東減持騰訊 古天后、唐牛拆解後市影響

日期：4月9日（周五）

時間：3:15pm - 3:45pm

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

內容：騰訊（700）遭南非大股東Naspers透過旗下Prosus減持最多1.92億股，作價介乎575元至595元，套現約1,100億元，呢單重量級消息對後市有乜影響？

恒指上季尾低見27,505點，及後幾日偶有反覆，但似乎已經築底回升，截至周三，恒指收報28,674點，單日跌263點。大市調整未完，熄機真係好做法？抑或趁機低吸績優股，迎接下一個升浪？

想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，繼續有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛同大家分析大市，同埋推介心水股。如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。

2. 機鬥【Video Talk：率先試玩 Tron Retro Station】

日期：4 月 9 日（周五）

時間：7pm - 7:30pm

主持：穆林

嘉賓1：前遊戲雜誌編輯褔田

嘉賓2：YouTuber 梅非

內容：懷舊熱潮一浪接一浪，繼早前推出PC Engine mini後，最新成員便是由Tron推出的Retro Station。外觀設計參考收錄遊戲 《洛克人》的風格，而且更有家喻戶曉的《街霸2》系列，讓一眾玩家再次感受昔日魅力。今次邀請前遊戲雜誌編輯褔田以及 YouTuber梅非講解這部Retro Station特色地方。

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