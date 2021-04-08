鄭中基（Ronald）正準備於4月23至25在中環海濱舉行的《Drive In Ultra – WEE are Ronald Cheng》演唱會，他今日在葵涌與製作單位開會，透露舞台設計等詳情。

Ronald公佈其演唱會舞台設計，台面有三幅巨型led螢幕，他表示照顧所有觀眾視覺感受，他笑言：「音響喇叭亦設有好多組，所以驚太大聲俾人投訴，亦設有catwalk天橋，畀我行出嚟同觀眾近距離見面，由於條天橋好長、舞台好闊，可能要唱三首歌先至行得完，所以我要求導演安排一架車接載我往返。」Ronald透露，他初出道時曾於台灣大安森林公園做戶外騷，感覺特別興奮，他說：「今次做戶外演唱會自己心情都好特別，今次效果同室內好唔同，亦可以放心玩大型煙花，又安排航拍、吊臂拍低整個演唱會，cover所有觀眾。」

一向關心香港的Ronald表示，香港經歷不愉快疫情，所以做一首勵志的演唱會主題曲《玩咗先至瞓》為香港打氣。演唱會其中一部分會用來記念病逝音樂人唐奕聰（Gary Tong）。今次戶外演唱會，車位門票已售罄，尚餘正常入座門票，Ronald表示，有預留一部份門票予低收入家庭、慈善機構及長者。

Ronald表示，曾詢問過一對仔女有否興趣做表演嘉賓，Ronald笑言：「佢哋話唔嘞！有車坐梗係坐喺下面睇，同埋我個仔好娿哿（音：啊個），又問有冇蚊，又問咁屙尿點，我話你用尿片啦，咁多嘢問！」其實細心的Ronald已為兒子準備好戶外用的小便器具。

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