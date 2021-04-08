韓片《我班Friend好搞嘢》的44歲女星咸素元近日陷入造假爭議，每日都爆出是非成為新聞人物，先是驚爆她和年輕18歲的大陸網紅老公陳華婚姻亮紅燈的消息，之後遭網民質疑在節目《妻子的味道》上公開位於大陸的婆家，原來是出租的Airbnb別墅，日前更有YouTuber質疑咸素元大陸富豪前男友張偉以及陳華的富二代身份也是造假。

暗示有造假之嫌

對於連環爆出爭議，咸素元之前已主動退出TV朝鮮《妻子的味道》，直到今日TV朝鮮方面發表立場，暗示咸素元確實造假。TV朝鮮方面表示：「首先，我們《妻子的味道》通過各種明星夫婦真實地展現各式各樣的生活面貌，我們在拍攝前採訪了所有的演員，根據採訪整理花絮後拍攝。但是對於出演者的財產或其他私人領域，因為是個人隱私問題，所以製作組未能100%確認是否屬實。但是後來才發現，與咸素元有關的部份中有誇張的內容，製作組要為破壞電視節目最大品德的信任負責。製作方會虛心接受觀眾朋友們的指摘和批評，決定在13日結束本季《妻子的味道》的拍攝。這段時間給喜愛《妻子的味道》的觀眾朋友們帶來了困擾，對此再次表示歉意。」

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