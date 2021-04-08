化妝早已不只是女士的專利，男士現在也份外着重份外打扮，所以不少美妝品牌都會找年輕男星拍廣告宣傳，接觸層面更廣，男女通殺兼夠話題性。

22歲的姜濤是香港的小鮮肉代表，最近美妝工作接不停，繼YSL BEAUTÉ和Estée Lauder後，最近再下一城，獲Laura Mercier邀請合作，示範打造完美底妝。姜濤親自嘗試品牌的「法式心動鑽光底妝4步曲」，包括妝前底霜、氣墊粉底、遮瑕提亮筆及蜜粉，其氣墊粉底特别為亞洲女性研製，sell持久力，流汗也不怕溶妝，最適合作為唱跳歌手的姜濤，能和偶像用同款化妝品，相信又會引起姜糖們的搶購。

NARS去年已率先邀請24歲日本人氣男星橫濱流星，成為品牌的首位日本代言男星，近日再宣佈橫濱流星將代言埋其全新氣墊粉底「水光原力 Cushion」。新氣墊粉底換上米白色包裝，感覺煥然一新，主打360度全面防禦複合物形成多功能防護層，有效減低壓力與疲勞的肌膚跡象。橫濱流星更分享用後感，大讚「它的水光感輕氧妝效帶來給肌膚很 fresh 的感覺，保濕度亦非常好」。

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