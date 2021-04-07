雖然已經踏入春夏季節，但最近仍然乍暖還寒，加上搭車、出入商場經常都會遇到冷氣過凍的情況，隨身一件針織小外套是不錯選擇，可以保暖或營造更多層次感，不妨參考一眾韓國女星時尚又隨性的穿搭。

Blackpink Jennie除了本身就是Chanel愛好者，同時還是品牌的韓國品牌大使。近日她趁春日賞櫻，化身迷人「Pink Lady」，驟看似隨意的穿搭，但其實甚有行頭，全都是來自Chanel。粉色針織上衣屬於2021春夏系列，定價要32,400元，搭配粉色Gabrielle系列後背包，指尖混搭Coco Crush系列戒指，就連用來綁頭髮的黑白配色蝴蝶髮圈，也是出自Chanel，果然不負「人間香奈兒」封號。

至於Blackpink的另一位成員Rose，早前也貼上身穿針織服的靚相，tone on tone的駝色monogram造型，短身小外套搭配露腰crop top及迷你裙，俏麗卻不失性感。韓國女星Nana(林珍兒) 亦曾示範以tone on tone搭配針織外套與露腰小背心，簡單襯上牛仔褲，展現出不造仍作的隨性美。

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