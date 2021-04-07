樂隊RubberBand（RB）一連四場紅館演唱會「Ciao 2021」前晚來到尾場，許廷鏗、徐天佑、田蕊妮、卓韻芝與老公等人特地捧場。尾場氣氛特別熱烈，RB要三度安哥才能滿足大家。前財政司司長曾俊華在首場欣賞演唱會後，在社交平台引用RB歌詞寄語大家要抱有初心，RB受訪時竟表示感激前輩在時勢越來越艱難時，仍予以支持。

未來除口罩相見

今次RB演唱會每晚輪流剩下一人留在台上獨唱，前晚輪到泥鯭，他說到散聚：「個騷好沉重，但諗真啲，又唔係咁沉重，至少我仲生勾勾，我仲有家人、朋友、隊友、仲有同路人，我哋互相扶持，無論幾難嘅路都可以一齊行落去，所以面對散，我哋唔需要太傷感，我哋聽日返到去正常生活，不過香港都冇乜正常生活可言，anyway，我哋返到崗位後，我哋要懷住珍重嘅心去迎接每次聚首，我覺得咁樣先至可以好瀟灑去迎接每一次嘅別離。」他唱完《你會有一天學會面對》大叫：「香港人！」觀眾回應：「加油！」之後三子再上台，一起獻唱《發現號》等，6號大叫：「香港人加油！」6號唱到《未來見》，他表示希望未來可以跟大家除口罩相見，唱新歌《Ciao》的歌詞「說了再見，約定再見」，他終忍不住喊起來。

完騷後RB接受訪問表示很感動，6號指歌詞令他聯想很多事，尤其是亡母。他們曾透露近年有朋友退出訊息群組，6號稱感無奈：「有個朋友同另一個朋友嗌交，所以唱《山河故人》會聯想到嗰位朋友。」泥鯭指當6號唱《夏令時間》時，自己也喊過，因在長大過程中感受到欷歔。

未諗開Part Two

談到前財政司司長曾俊華之前於社交平台引用《未來見》歌詞，6號說：「好感謝佢嚟，我哋之前接受過佢嘅訪問，嗰刻我哋做咗朋友，我哋好有緣，之前都喺電台相遇過，所以邀請佢嚟，我哋好開心㗎，因為佢係長輩，引用我哋一句歌詞，喺心中嘅一句說話，時勢越嚟越艱難，我諗佢都係想同大家共勉，好開心佢都會聽流行曲。」他們平時會聊音樂，問有否考慮一齊夾歌？泥鯭笑說：「我驚我哋未夠資格！」另外，演唱會反應熱烈，但他們暫未打算開Part 2，6號笑言這刻最想吃雞煲。