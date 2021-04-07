90年代「日本國民美少女」後藤久美子當年為愛情放棄事業，於1995年與前一級方程式車手阿里斯（Jean Alesi）結婚後，先後誕下兩子一女。現年24歲的模特兒大女Helena在日本藝能界發展，而21歲大仔Giuliano就學爸爸成為賽車手。Helena昨日在IG限時動態貼上與後藤逛街的短片，兩人雖然相差23歲，但卻似十足兩姊妹。

在短片中，化行妝的Helena一手拎着手機自拍，一手蹺着母親的手臂，而Giuliano亦與她們同行。三人均有戴上口罩防疫，雖然後藤以淡妝現身，但亦不比年輕貌美的Helena輸蝕。早前有傳Giuliano因賽車成績未如理想，準備將賽車事業遷移到日本，後藤更變賣法拉利幫兒子繼續參賽，他將會參戰今季日本Super Formula Lights比賽。Giuliano上月26日、後藤47歲生日當日，在IG貼上兩人陳年舊照向母親賀壽。後藤在照片中，反轉抱着當時仍是小孩的Giuliano，他還滿面笑容着張開雙臂，膽識過人。

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