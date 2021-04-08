上月爆發新疆棉事件，令陳奕迅、容祖兒、楊冪、彭于晏及張鈞甯等半百中港藝人爭相表忠，搶住做「護棉手」，跟捲入事件的外國相關品牌終止合作。近年在大陸發展的梁競徽，雖然無任何品牌代言，未能跟隨一線藝人跟品牌割席，只好自己衝出來，表露半點「愛國」之情。

梁競徽昨晚於微博以華為電話留言：「戀上了，停不了！」他分享4張相片，當中2張見他身穿整套李寧運動裝束，在刻上「深圳，與世界沒有距離」的石牆前，做出賣力起勢跑步動作，頭髮蓬鬆的他演技over，睇到好尷尬好辛苦。

另外2張相則是他珍藏的3對李寧運動鞋及1對拖鞋，新淨程度似係剛買，梁競徽可能擔心網民認不出運動鞋是出自李寧，還特意影到鞋盒，以表忠誠，有網民在其帖文下留言「還是耐克（NIKE）質量好」，梁競徽即回應：「我完全不覺得。」

其實梁競徽自從2019年被網民指現身在遊行隊伍後，經已完全停用IG及facebook等社交平台，專注在微博發表表忠言論及分享日常生活。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！