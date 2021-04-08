當有「00後」不知道誰是李克勤時，可能後生仔都唔多認識阮兆輝，現年75歲的輝哥是粵劇名伶，1992年曾在英女皇御前演唱南音，而南音是以廣東話表演的傳統說唱音樂，跟西方的rap有異曲同工之妙，有咁啱得咁橋，昨日有兩首合唱歌推出，分別包含南音和rap的元素，就是張敬軒x阮兆輝《魂遊記》及鄭欣宜x ANSONBEAN《@princejoyce (featuring ANSONBEAN)》。

軒仔請前輩輝哥合作演繹《魂遊記》，歌曲混合南音及廣東歌元素，緊貼娛樂新聞的軒仔攞「李克勤事件」自娛：「今次好開心同輝哥合作，機會相當難得，作為流行音樂歌手，自己都應該成為一道橋樑，令年輕朋友認識傳統藝術，可能『00後』都少聽我哋呢代啲歌，利用自己仲喺呢個行業，希望做多啲嘢。」網民都讚：「正呀！呢啲就係做實事傳承廣東歌，介紹南音！」、「Feel到藝術同文化嘅重量，勁呀張生，當然仲有阮先生。」MV找來《幻愛》的蔡思韵擔任女主角，雖然未有機會跟兩位前輩同場演出，但蔡思韵很敬佩兩人對音樂的熱誠，並讚軒用心保育南音。

而在《全民造星III》獲季軍的陳毅燊 （ANSONBEAN）， 跟師姐鄭欣宜合作跳唱歌《@princejoyce (featuring ANSONBEAN)》，負責唱rap的 ANSONBEAN獲網民留言讚：「估唔到Ansonbean可以rap得咁好」、「Joyce & Ansonbean 正呀！」、「睇到我想學跳舞」，首次入錄音室的 ANSONBEAN坦言緊張，「之後就進入狀態放膽咁唱，嘗試花啲心思放多啲自己嘅方法入去，又試吓扮厚啲聲扮大隻佬咁唱，搞到好似演戲咁花工夫。」欣宜都讚師弟表現very good。

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