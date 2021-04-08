無綫今年人事大地震，年初曾志偉獲無綫大股東兼非執行董事黎瑞剛幕後「欽點」，擔任副總經理兼行政委員會特別顧問，掌管綜藝及資訊娛樂節目；而余詠珊被削權，老公何哲圖更辭任星夢行政總裁一職。清算行動似乎未止，黎瑞剛高調發火，在昨日刊出的專訪中，對無綫連講三次「不滿意」，批評無綫節目老化、管理團決策失誤等五大缺失，就連「鎮台之寶」汪明荃亦認同，直言「晏晝、晚上乜節目都加煮餸，好悶！」已很少收看無綫劇集。前無綫高層陳志雲更向黎瑞剛獻計：「撤換最高管理層！」

一直有指年薪千萬的TVB行政總裁李寶安，將會做到今年中旬，但今日行內忽然傳他被「炒魷魚」，遭董事局要求提早退休，交代好手頭上工作，便全身而退。《蘋果》今日向李寶安求證，他以短訊回覆：「Fake news」。

現年65歲的李寶安，在80年代尾加入麗新集團工作，管理範圍包括集團其下的房地產、酒店、傳媒、娛樂及零售業務。在1992年至1996年間，李寶安加入長期處於虧損狀態的亞洲電視有限公司，被委任行政總裁一職，製作《今日睇真D》，以及外購內地劇集《三國演義》等，至2007年2月因為已故林百欣捲入台灣「莊育焜貪污案」遭當地扣查，李寶安亦離開亞洲電視。

同年2月，李寶安獲委任為無綫電視廣播有限公司財務及行政總經理，其後因前總經理陳志雲涉貪案，在2010年3月24日獲委任為執行董事及董事總經理。而「殼王」陳國強在2011年1月透過收購邵氏兄弟入股電視廣播有限公司，成為TVB大股東，至2015年出任董事局主席，接替退休的梁乃鵬。陳國強重用李寶安，着力清洗志雲黨，包括前節目部總監何冠中被迫令無限期放假，原來節目發展分部總監彭濟材被下令提早退休，甚至在無綫任職42年的傳訊部宣傳科副總監曾醒明，亦被指是志雲黨而「被退休」，相反余詠珊、樂易玲、曾勵珍、袁志偉等獲升職加薪，齊齊升為助理總經理，而跟余詠珊老友鬼鬼的無綫高層杜之克亦步步高升，位列副總經理職位。

如今中國共產黨黨員黎瑞剛兼任董事局副主席，揚言要全面革新TVB，人和事已人面全非。

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