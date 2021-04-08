韓國人氣劇《愛的迫降》令兩位主角玄彬和孫藝珍撻着，兩人於今年元旦日公開認戀，而今日同劇演員再次傳來好消息，第二男女主角31歲金正鉉和36歲徐智慧也驚爆戀愛消息。

極速否認

根據韓媒報道，金正鉉和徐智慧因拍攝《愛的迫降》而培養感情，於劇集播完後，很自然地發展成為情侶，之後金正鉉又客串演女方的新劇，二人於《一起吃晚餐嗎》再續前緣。有身邊人士透露，金正鉉被女方性感又成熟的魅力吸引，而即使男方較自己年輕6年，徐智慧亦不介意，更被男方細心及進取的一面所吸引。

不過緋聞傳出10分鐘後，徐智慧方面已堅決否認：「雖然因為合作作品而關係很好，但並不是戀愛。演員本人也對非事實的戀愛傳聞大感荒唐。」金正鉉的事務所亦否認戀情，指二人是親近的前後輩關係。

有望成同門

據了解兩人不是戀人關係，但今後兩人有望成為同門，金正鉉將於下月滿約，有指他正與徐智慧所屬事務所文化倉庫討論合約。文化倉庫方面表示：「正在積極討論與金正鉉的專屬合約問題。」文化倉庫還擁有包括女神全智賢、金所炫等藝人。

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