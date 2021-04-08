鍾嘉欣早前拍完無綫新劇後，馬上返回加拿大與家人敍天倫，有空就拍片分況生活，昨日嘉欣在YouTube上載新片，揸車帶大家去睇櫻花，自爆揸車技術差，拍劇時幾乎撞到攝影師。

片中見到嘉欣坐在車內，邊駕車邊自嘲：「好多朋友都知道我揸車技術有啲驚人，記得以前拍《溏心風暴》，有場戲拍我揸車、停車、落車、跑，我當時以為自己做到，但當我落車後，我唔記得撳泊車掣，架車繼續走，差啲就撞到攝影師，我幾驚呀！好彩劇務即刻跑上去開車門踩住剎車，真係好驚險。」

嘉欣指自己17歲在溫哥華考車牌，在考試前兩日，爹哋在山坡上教她泊車，她卻撞凹前面座駕，「我扭晒軚，準備倒後，點知原來我冇撳到後車檔，架車仲係driving mode，但我因為驚，我爸爸叫我煞車，但我就不斷踩油，以為係煞車，當我一踩油門，架車唔向後，係向前撞埋前面架車，車尾凹晒，嚇死我同daddy，嗰次之後對揸車超級有恐懼，原來架車咁易凹，嗰次考到車牌之後，我冇揸過車，十幾年都冇揸過車。」直至婚後移居溫哥華，要揸車出入，嘉欣才立定決心再考車牌，不過，自嘲是路癡的她，要靠導航才能周圍去。

到達目的地後，嘉欣坐在櫻花樹圍繞的木椅下，剖自自己由入行至今的心路歷程，「大家都知我19歲入行，幸運地贏到選美冠軍，拍咗好多劇，每日都好忙，錯過好多嘢都唔知，冇諗過停落嚟感覺，直至結婚之後，才知生活可以簡簡單單，現時生活好感恩，好安靜好安寧，生命好短暫，我好珍惜現在擁有一切，尋求到最快樂時刻，人生真係好有趣。」

嘉欣指當年返港發展後，以為要跟家人永遠分開，沒想過會返回溫哥華結婚，「每日喺呢度，想見屋企人可以見，我覺得自己沉澱咗落嚟，覺得自己可以喘口氣，唔似以前咁忙，以前要逼自己短時間適應娛樂圈，盡快做好每個角色、好妻子、好媽媽，但而家我意識到，有啲事係唔能夠求快，我必需一步步踏實完成，好感恩呢段時間可以靜落嚟，可以真正聆聽自己，專注生命中最重要嘅東西，我愛我嘅家人。過得開心最重要，唔好樣樣都執着，要選擇放手，前輩教我，所有事情讓它發生，唔好追究，我現在好享受做媽媽同妻子角色。」

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