楊思琦、阮小儀和康子妮等，早前拍攝ViuTV節目《中女唔易做》，今日在葵芳宣傳。早前遇交通意外的楊思琦首日開工，表示仍會間中出現頭痛症狀，有時嚴重就要服藥才能入睡，醫生指她拉到頸椎，要慢慢康復，她亦有針炙，雙管齊下。

楊思琦回想車禍感慶幸：「當時有車欄腰撞埋嚟，仔女同我阿媽都喺架車，平時阿女坐車鍾意靠窗邊，好彩嗰一刻佢冇咁做，如果唔係撞力會好大，好幸運。」事後女兒被嚇親，楊思琦有不斷安撫她，因此事有些工作被迫取消，問到丈夫可有分擔平時工作，如照顧小孩及做家務？她未有正面回應：「休息一星期都係屋企瞓，因為都仲有頭暈，屋企人有幫手，都想我休息多啲。」

小儀在節目中當農夫，兩日拍攝種菜和收割。節目內沒遇到靚仔。最近拍攝節目有不少艷褔，先被兒時偶像蔡一傑錫臉，又可與MIRROR身體接觸，這次齋做似乎對她是大懲罰，她說：「之前食晒MIRROR同ERROR夠飽，可以冬眠儲糧。」在節目內與MIRROR有許多身體接觸，強調只是節目效果更狂呼無辜，她說：「唔好講到我女色魔咁樣啦！但想摸嘅都摸晒，無憾喇，出自傳都得。」

扮鄉音阿姐落單「先菜」

康子妮在節目內要當餐廳侍應，在餐廳內更借模仿其他「姐姐」發音不正，餐廳侍應獨有鄉音考起她：「如果刻意學去講嗰啲話係好難，搞到我好緊張，練咗一陣就要拍。最難係連落單部機，食物名都變晒，好似酸菜係寫『先菜』，其他人覺得簡單，我就話好複雜。」她另要應付沖製飲品，兼且洗碗，忙到一頭煙但仍被覺得手腳慢被催促。拍攝2日笑指打工沒另收酬勞，她指從未幫襯該食店，反而她兩個兒子經常光顧，推介她一些食物，「原來平時放學佢哋去Chill吓，經常去嗰間舖食嘢」。

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