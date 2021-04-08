香港近年不少怪獸家長一時希望「贏在射精前」恨生大B，等仔女有機會搶先入讀心儀學校，霸定個靚位後，然後又要谷啲小朋友必須贏在起跑線，十八般武藝樣樣精，為人父母自然想將「最好」給予小朋友。

噚晚有網民忽然喺一個家長群嘅facebook專頁爆料，稱某女藝人司儀為催谷兩個囝囝入「名男小」，要求樂器老師用幾個月時間去教兒子學五級考試歌，傳囝囝最後成功插班入「名男小」，又指「唔好見呢位女藝人司儀平時冇嘢咁，之前又話自己唔chur兩位公子，實際上不知好chur，而且機心好重，唔好畀佢呃到大家」。呢位網民更附上一條link顯示一間音樂學校FB嘅post，寫住陳倩揚寶貝仔陳羲廷（Auryn）跟隨本校小提琴主任學習僅數個月，於今年2月考英國皇家音樂學院五級小提琴並獲得Merit佳績。

網民讚小朋友有天份

此post引起不少家長討論，有網民指現時有啲學校可以只谷4首歌就去考試，另有網民留言批評陳倩揚，「形象嘅嘢，大家明啦」、「平時出Live都感覺到假同不停帶貨，利申已經冇再睇佢嘅Live」、「朋友個朋友識佢老公，我信」等。不過有網民就覺得要谷到個仔考到5級，本身小朋友都要有天份：「如果一個小朋友冇天份，點chur都無用」、「證明佢小朋友小手同睇譜都幾叻」，另有網民好奇「因為咁眼紅佢個仔？唔抵得人哋入到」、「佢搶咗你插班生個位」。

陳倩揚：哥哥一教就明

陳倩揚今日回覆《蘋果》否認自己係「怪獸家長」，佢話：「網上呢啲要靠大家自己去判斷，佢哋又唔認識我，又唔係同我哋一齊生活，最重要我知自己點樣，同小朋友嘅特質喺邊。」現就讀小學四年級嘅大仔，由小一已開始學習拉小提琴，直至去年中經朋友介紹Samuel Sir，令囝囝成績突飛猛進，倩揚話：「梗係唔會幾個月就考到五級，可能有啲小朋友幾個月得啦，但其實哥哥一年級行過琴行，之後話想學，嗰時佢好細個，係興趣班咁同佢輕輕鬆鬆，佢喺自己學校樂團都玩咗四年，真係多得呢位老師啟發到小朋友，哥哥話好鍾意佢，一教就明。」

而6歲嘅弟弟同樣有學拉小提級，但只是BB版，佢笑住話細佬都想學打鼓，但因為興趣太多要再安排時間，佢話：「佢哋仲有踢波、游水、畫畫呢啲課外活動，弟弟仲話想學打鼓同跆拳道，但我都話暫時未安排到，因為想留多啲時間畀佢哋free play。」問到係咪想催谷小朋友入讀名校？佢話：「Day one都冇透露小朋友讀邊間學校，想佢哋開心學習，但作為家長都希望因才施教，多謝大家關心。」

陳倩揚2008年參加香港小姐奪亞軍入行，曾做《東張西望》主持，拍過TVB劇集，2015年離巢做開心靚媽，結束7年賓主關係，佢跟老公結緣於中文大學，拍拖8年即拉埋天窗，婚後誕下2男1女，陳倩揚偶爾要工作，反而沒時間陪小朋友，有時要老公幫手湊小朋友讀興趣班。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！