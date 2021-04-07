【娛樂人物】資深演員廖駿雄曾在翁美玲主演的經典劇《天師執位》飾演「大粒癦」胡一招，令觀眾留下深刻印象。1985年翁美玲情困自殺，他因未能及時開解好友而內疚。現年60歲的廖駿雄，雖然父親廖潤琛曾是上水鄉村長、新界鄉議局第一副主席，甚至獲英女皇授勳為香港太平紳士，但廖駿雄沒靠父蔭，靠自己勤奮養活一家，走出生意失敗負債逾百萬的困局。

撰文：余燕儀

攝影：沈健程

廖駿雄1979年加入無綫訓練班︰「我17歲入行，因為唔鍾意讀書，朋友介紹入TVB，一做就20年。」談到同期的廖啟智離世，他欷歔說︰「個心好唔舒服，以前一個禮拜見兩次，同發哥（周潤發）一齊跑步，諗唔到佢咁突然離開。唉！人生就係咁。」

兼職做裝修

下月是翁美玲逝世36周年，當年阿翁為情自殺轟動全港，湯鎮業受千夫所指，身為兩人的好友，廖駿雄曾為開解不到翁美玲而自責，他說：「我同湯鎮業喺廣播道一齊租房住，睇住佢哋拍拖，阿翁走前一晚喺公司見到佢，有問過佢使唔使喺屋企陪佢，佢話唔使，結果咪咁囉！」他在無綫度過了黃金歲月，雖只做配角，但拍了多部滿意劇集，「我係當紅二線，最高峯拍七日七夜冇瞓，記得第七晚收工同呂良偉去disco，唔夠30秒就喺門口瞓咗，太攰。」

廖駿雄在28歲結婚，為了養家，拍劇之餘更兼職裝修，他說：「冇尷尬，泥水鬥木電燈油漆我都識，做咗20幾年。因為養妻活兒又要玩車，勞斯萊斯、法拉利我全部揸過，𠵱家得返Alphard七人車，年紀大連車都唔想揸。」1997年他離開無綫打算赴東南亞發展，但碰上金融海嘯劇組停拍，於是膽粗粗開夜冷店，「嗰陣我去法院拍賣嘢返嚟賣，得五萬蚊積蓄用咗三萬入貨，喺九龍城租舖，嗰個月做咗16萬生意。」

曾負債百萬

風光時，廖駿雄買靚車，生意失敗試過負債逾百萬，他說：「我窮過，喺梭亞道開4,000呎夜冷店，但金融風暴過咗冇咁多貨收，負債好快就100萬。當時將錢交晒畀老婆，我每日配給得20蚊食早餐，更激起鬥心，後來入咗家姐公司做採購，叫佢畀我上寧波開貿易公司，一去八年，還晒錢就返港。」

廖駿雄強調沒靠父蔭︰「爸爸86年走咗，啲人話新界仔大把地，其實地係太公，有生之年最大份都係派10萬，要太公賣地先有得收。我唔係二世祖，老竇又唔貪，上水以前大火燒晒棚屋，爸爸同張人龍搵彌敦酒店老細陳符興重建，上水重建後陳生叫阿爸收租，佢一蚊都唔貪。」廖父地位崇高，上水的龍琛路及鳳溪廖潤琛紀念學校就是紀念廖爸爸建立。