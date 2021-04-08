Netflix大熱劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）捧紅男主角Regé-Jean Page成為新男神，但近日他就成為新聞人物。除了因為退出唔拍第2季，更爆出他曾遭DC編劇種族歧視，令他失去演超人爺爺的一角。

近日有傳媒爆出，DC漫畫兼編劇Geoff Johns，因為Regé-Jean Page的膚色而拒絕讓他做超人的爺爺一角，並表示：「超人不可能有黑人的爺爺。」因為現時超人由亨利卡維（Henry Cavill）所演，而他是一名白人，不過Geoff就已經否認相關傳聞。而Regé終於在Twitter回應指：「現在聽到這些對話，比起當時聽到一樣傷害人，而老實講，聽到解釋就更加傷人。我仍然做我的事、努力工作，我們仍然能飛。」表達不滿。Regé雖然退出《柏捷頓家族》，但就仍然片約不斷，除了將與「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）合演動作片《The Gray Man》，更有傳他將成為新一任占士邦。

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