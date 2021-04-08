朱晨麗、劉佩玥及鄧佩儀今日在將軍澳為節目進行綵排，身為TVB副總經理的曾志偉突然現身進行突擊檢查，朱晨麗表示因該環節是頭炮，故希望自己的表現不會令志偉失望，期望出街時令觀眾眼前一亮。對於節目被安排與ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》對撼，朱晨麗說：「良性競爭係非常好，（節目）除咗跳舞仲有好多Item。」她更透露表演時穿的舞衣「絕對係勁」！

有傳被殼王陳國強帶挈上位的朱晨麗，在對方離巢後被打入冷宮，朱晨麗聽後即否認：「有傳啫，根本係冇呢件事，演員係好被動，要睇吓有冇啱嘅角色同（檔）期啱先會畀你去做，其實我一路都有好多嘢做，有未上映嘅電影、電視劇，而家又綜藝，大家唔需要去諗咁多。」另外，同時亦有傳朱晨麗不與TVB續約，她說：「傳啫，信唔信呢，你哋自己放長雙眼嚟睇。」問到是否與大台仍有長約？她就表示不方便透露。

另外，同場的劉佩玥與鄧佩儀，被問到志偉返回大台後，是否多些演出的機會，劉佩玥說：「所有新嘅嘢同變化係好適合藝員同事，因為好多時我哋都係等緊唔同機會，想玩多啲，學多啲唔同嘅嘢，所以對我哋嚟講係好事。」

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