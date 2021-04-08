張繼聰近排成為狂熱電單車發燒友，經常在IG貼出不同型號、款式的電單車照片，又不時揸車到荒山野嶺吹吹風，老婆謝安琪（Kay）已不下一次對老公這個嗜好表達不滿，今日她終於向老公作出「反擊」，在IG貼出自己報名學棍波電單車的相片，並留言：「屋企全部都係棍波車，我一定要考到棍波車牌，如果唔係，有人又有藉口……再買新車。」

相中Kay坐在電單車上，眼神顯得十分堅定，而所穿的，卻並非電單車裝束，Kay解釋是因為今日只打算報名，但導師卻讓她坐上電單車感受一下。Kay笑言服裝方面雖然配合不到，但亦無損她凌厲的眼神。

其實Kay之前已經常在IG明嘲暗諷老公迷上電單車這個嗜好，就如日前張繼聰揸電單車到山上兜風，結果遇上死火，要急召拖車，又要勞煩屋企人去接他。Kay忍唔住在IG留言：「你屋企人咁好嘅，一收到電話就放低晒手頭上嘅嘢，立即揸車去荒山野嶺嗰度接返你。」張繼聰識做地回覆：「謝主隆恩」。

在今年情人節，本身無車牌的Kay，竟然收到張繼聰一部白色中古棍波電單車做禮物，Kay即發長文表示「好驚喜」，還說老公一定是想鼓勵她跳出自己的既定框架。想不到Kay今日終於坐言起行報名學棍波電單車。不過網民就擔心Kay此舉不但助長張繼聰的氣焰，還有藉口再買多兩部電單車。

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