韓國男團Click-B的38歲成員吳鐘赫成為隊中第三位成員做老襯，將於下周一與圈外女友結婚，而今日韓媒就公開了吳鐘赫未來老婆的樣貌，當中策劃兩人婚紗照的Wedding Planner就大讚新娘子的美貌：「非演藝圈藝人的新娘以超過一般藝人的耀眼美貌和女神姿態吸引了大家的視線，而吳鐘赫亦用可愛的眼睛照顧着新娘，非常幸福。」

婚禮延期一年

吳鐘赫原定去年5月結婚，但受疫情影響，婚禮推遲了近一年才舉行。吳鐘赫上月受訪時表示：「因為對雙方父母感到抱歉，所以決定不再延期，在4月份舉行婚禮，希望通過結婚盡快找回內心的平靜，目標是努力生活，我會給大家展現好好生活的面貌。」同時又大讚未來老婆是一個讓他信任和舒服的朋友，亦確信可以和新娘子一輩子一起好好過。

金相赫去年離婚

吳鐘赫於1999年以Click-B成員出道，之後變身演員，出演了電視劇及電影，近日還有份出演人氣綜藝節目《鋼鐵部隊》。而Click-B的成員金相赫和劉昊奭分別於前年4月及12月結婚，不過金相赫去年已離婚收場。

白燦宣佈結婚

另外，美聲樂團8Eight的36歲成員白燦，今日受訪時亦自爆將於本月24日結婚，與年輕3年、任職音樂公司的圈外女友步入教堂。白燦和女友拍拖6年，他足足花了兩個月時間才成功令女友答應結婚。

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