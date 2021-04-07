77歲劉丹是大台處境劇《愛·回家之開心速遞》的台柱，他飾演的熊樹根雖然縮骨愛貪小便宜，但就對亡妻用情至深，早前譚炳文女兒譚淑瑩便聲演根叔老婆在錄音帶出現的聲音。該劇監製近日邀譚淑瑩加入演出，《蘋果》日前見到譚淑瑩和劉丹在中環拍攝一場先動口後動手的爭執戲，譚淑瑩更起飛腳踢劉丹。

當日下午3時許，《蘋果》見譚淑瑩起飛腳後，導演嫌她踢得不高，未觸及劉丹塊面，於是出動假人兜口兜面踢劉丹，之後再補一個由工作人員用手穿在黑色褲管內和手掌穿上白波鞋，然後連環拍打劉丹的臉，試了多次後導演才收貨，劉丹不但沒有怨言，更七情上面用手掩着臉頰作狀扮痛，非常入戲。現場有不少圍觀的途人，十分熱鬧。

航空業停擺轉全職藝員

譚淑瑩自小受父親耳濡目染下，愛上演戲，但由於她本身任職航空公司內部工作，因此過往演出只屬客串性質，但自去年起因為疫情關係未能返足工，時間多了，適逢TVB招手，她才考慮全職當上演員。當日她收工後貼facebook分享開工點滴，留言：「今日外景，拍得開心又好玩。」譚淑瑩搞笑hashtag了「有老免午餐」和「又慳番餐」，似乎頗享受開工有飯盒的待遇。譚淑瑩之後回覆傳媒，講到拍攝這場起飛腳一幕，坦言：「踢完有腳痛呀，平日我冇乜做運動。」譚淑瑩謂那天拍攝街景路上太多閒雜聲，所以拍攝隊盡量完成快靚正的鏡頭就齊齊收工。

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