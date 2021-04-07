認得他嗎？雖然兩鬢和鬍子都斑白了，但身形反而沒有年輕時肥胖，他是資深演員廖駿雄，可能名字有點陌生，但60、70後的觀眾會認得，他就是在苗僑偉和翁美玲主演經典劇《天師執位》內，扮演「大粒墨」胡一招的角色。現實中的他是「村長個仔」，父親廖潤琛曾是上水鄉村長、新界鄉議局第一副主席，當年獲英女皇授勳為香港太平紳士MBE。

「我17歲入行，因為唔鍾意讀書，老竇問想做乜？我話唔知喎，佢話去學整車啦，咁學整車需唔需要識英文先？佢話要，咁唔得啦，跟住朋友介紹入咗TVB，是但應付老竇，一做20年。」雄哥是無綫第八期藝員訓練班學員，同期有廖啟智、陳敏兒、湯鎮業、景黛音等，剛巧在訪問前夕，智叔走了！「噚晚收到電話，個心好唔舒服，以前一個禮拜見佢兩次，大家同發哥（周潤發）一齊跑步，佢係最fit嗰個，又最食得，諗唔到佢咁突然離開。」

看着吳孟達、廖啟智等老友逐個走了，現年60歲的雄哥好欷歔，「唉！其實人生就係咁，每個人年紀大都有問題，我都有少少病痛，三高裏面實有一樣中，我係血糖囉，要食少啲澱粉質，一個禮拜抽兩三日跑步，盡量令自己有好嘅身體，唔好畀仔女負累。」

下月是翁美玲逝世36周年，當年阿翁為情自殺轟動全港，湯鎮業受到千夫所指，身為兩人的好友，雄哥曾為開解不到阿翁而自責，「我同湯鎮業喺廣播道一齊租間房住，睇住佢哋拍拖，阿翁走前一晚，喺公司見到佢，我有問過佢係咪唔開心，我喺屋企陪你啦，佢都話唔使，佢OK，結果咪咁囉！喺嗰段時間我有少少內疚，如果嗰晚有陪佢傾吓偈，應該會好啲嘅。」

回望前半生，雄哥在無綫度過了20年黃金歲月，雖然只做陪襯的配角，但拍了多部滿意的劇集，包括《天師執位》、《薛仁貴征東》、《北斗雙雄》，「當年真係由朝拍到晚，想返屋企都冇得返，最高峯拍7日7夜冇瞓，記得第七晚收工，我仲同呂良偉去disco，跟住唔夠30秒，我喺disco門口瞓咗覺，太攰。當時我喺TVB算係當紅嘅二線，劇集一部接一部。」

80、90年代的香港社會，好多人都打幾份工搵錢，身為演員的雄哥都唔例外，28歲結婚的他育有一子一女，為了養起頭家，在TVB拍劇時已兼職做裝修，「住家舖頭裝修乜都做，冇尷尬，首先催眠自己，我唔係演員，我係裝修佬，泥水鬥木電燈油漆我都識，做咗20年有多。有頭家冇得諗，因為要養妻活兒，你唔食，佢哋都要食。自己又鍾意買車玩車，心頭好多必然付出多啲，勞斯萊斯、法拉利、Benz、寶馬都揸過，而家得番Alphard七人車，年紀大咗連車都唔想揸，搭火車出九龍舒服啲，唔想嘥精神。」

雖然演出機會很多，雄哥卻在1997年選擇離開大台，「啲人成日話魚唔過塘唔大，當年因為東南亞市場拍錄影帶好旺，啲人叫我去東南亞，我又衰嘅，經理人挽留我，我求佢畀我走，點知安排好晒之後，一離開TVB就金融海嘯，東南亞嗰邊好多公司執晒，劇組停拍，去唔成馬來西亞，咁要生存要食飯，咪開咗夜冷店。」

天無絕人之路，由演員轉行做夜冷，雄哥靠的是香港人膽粗粗的特質，「當時因為金融海嘯，香港百物蕭條，好多舖頭執笠，我咪諗吓有乜生意做，諗到去法院拍賣嘢返嚟賣，然後賤物鬥窮人。初初搞我都幾膽粗粗，當時我得5萬蚊，3萬蚊入咗貨，跟住喺九龍城租舖頭，夜晚就搬貨同老婆執舖，你估唔到嗰3萬蚊貨，喺嗰個月我做咗16萬生意！雖然有人睇唔起夜冷呢個行業，但男人搵兩餐養兒育女係咁。」

那些年把握時機的雄哥，轉行後成功覓出路，怎想到成也夜冷，敗也夜冷，風光時曾擁有勞斯萊斯，生意失敗後負債逾百萬元，「我窮過，夜冷蝕到我攤攤腰，因為我喺梭亞道開多間4,000呎，然後金融風暴過咗，你冇咁多貨收，儲負債就好快，儲正資產就好耐，負債差唔多100萬。蝕咗之後慢慢捱，當時將錢交晒畀老婆，我每日配給得廿蚊食早餐，更加激起你鬥心，你唔想每日得廿蚊配給，咪動腦筋去搵錢，入咗家姐公司做採購，了解到好多外國定單畀寧波做，因為自己做開生意，打份工唔夠皮，同家姐講畀我上寧波開貿易公司，做番你嘅供應商，咁就上咗去8年，成個浙江省行晒，還晒錢咪返嚟香港。」

雄哥是村長個仔，難道父親沒有施以援手？「爸爸喺86年走咗啦，成日啲人話新界仔大把地，其實冇，地係太公，唔關我哋事，我哋仲要係最大房，派錢最少，我有生之年到而家，最大份嗰次都係10萬，其他一萬幾千，要太公賣地先有得收。我冇特權㗎，我啲特權靠自己打出嚟，我唔係二世祖，啲人幻想多得滯，我老竇都唔貪，佢貪我就發啦，因為上水以前大火燒晒棚屋，爸爸同張人龍搵人重建上水，爸爸搵咗彌敦酒店老細陳符興，佢好信我爸爸，成個上水重建後，交畀我阿爸去收租，我阿爸一蚊都唔貪，佢驚人背後講閒話，唔做呢啲。」

雄哥以父為榮，永記教誨腳踏實地做人，「成個北區，冇乜人唔尊敬我爸媽，有條街叫龍琛路，係紀念我爸爸同張人龍，張人龍係傅聲爸爸，亦係我姑丈，喺粉嶺『鳳溪廖潤琛紀念學校』係政府為咗紀念我爸爸而建立。環顧今日，我可以斗膽講句，北區冇人可以做到我爸爸嘅位置，可以號召成個新界包括沙田元朗。爸爸係好清廉嘅人，我都係比較藝術家脾氣，唔係我能力得到嘅錢，不義之財不可貪，貪咗唔會安樂。」

雄哥的兒子廖家爵亦跟隨父親腳步，前年加入TVB藝員訓練班，有份拍《陀槍師姐2021》、《踩過界2》等劇，多是扮演古惑仔閒角，暫未受重用，「每行都有狀元，睇你心目中想做乜，想終生做演員或要去威、多人識炫耀，我個仔唔係貪慕虛榮嗰啲，佢想做戲，做父母幫佢一定有，但努力要靠自己，由細教兩姐弟一定要好禮貌，讀書成績唔好唔緊要。佢啱入行一年多啲，仲要努力，我覺得男演員最少要浸五年學嘢偷師，快得滯對佢未必好事，有邊個未捱過？發哥都做咗店小二幾年，駱應鈞係叫雞常客，達哥、智叔都經歷過。」

子女都長大了，雄哥和太太現於上水打理父母留下的佛堂，「佛堂係爸爸媽媽創立，媽媽走時好唔放心佛堂，我叫媽媽放心，我會打理直至我油盡燈枯，而家我同太太日日打掃裝香。退休？都係咁講，有人搵你拍咪拍，冇咪喺佛堂。」

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