美國真人騷女星Kim Kardashian兩個月前提出離婚申請，與饒舌天王Kanye West結束近七年的夫妻關係。Kim雖然愛情失意，但事業卻一帆風順，賺到盆滿缽滿。美國財富雜誌《福布斯》前日公佈「10億美元富豪榜」，Kim以10億美元（約78億港元）身家，成功打入第2,674位，但仍不及前夫Kanye West以18億美元（約140億港元）身家，排第1,750位，冠軍則是亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos），他以1,770億美元（1.38萬億港元）身家，連續第四年蟬聯全球首富。

威過妹妹Kylie

Kim除了與家人拍真人騷外，亦出名是有生意頭腦的事業女強人，今年首度打入「10億美元富豪排行榜」，據《福布斯》指Kim於2017年成立美容品牌KKW Beauty，並於去年以二億美元（約15.6億港元）賣出20%股份給大型國際美容品牌公司Coty，她現時所擁有的72%股份市值大約5億美元（約39億港元）。除了化妝品外，Kim亦於前年成立內衣品牌Skims，《福布斯》保守估計她所持有的股份市值約2.25億美元（約17.5億港元），再加上她所持有的現金、投資和物業，令她躋身成為10億美元富豪。首次登上富豪榜的Kim心情靚爆，在Ig貼上性感沙灘照片，留言指是「天賜的福」。而在Kardashian家族成員中，Kim的同母異父妹妹Kylie Jenner去年亦打入同一個富豪榜，但後來卻被指誇大業績遭踢出局，而她今年亦未能再次入榜。

貝索斯再奪冠

今年「10億美元富豪榜」由亞馬遜創辦人貝索斯再度蟬聯冠軍，而排行第二至第五名富豪分別是Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）、LVMH董事長兼行政總裁阿諾特及家族（Bernard Arnault ＆ Family）、微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）和fb創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg），而身家337億美元（約2,628億港元）的香港首富李嘉誠就排第43位。