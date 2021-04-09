韓劇《雲畫的月光》的21歲女星金裕貞孖《浪漫醫生金師傅2》的25歲型男安孝燮出演的SBS新劇《紅天機》，在去年底舉行的《SBS演技大賞》上曾公開首個預告，不過近日有網民就發現預告片突然被刪除，疑似因為SBS另一齣劇《朝鮮驅魔師》被轟歪曲歷史拖累，當中《朝鮮驅魔師》更因觀眾瘋狂投訴及炮轟，最終僅播出兩集就腰斬。

預計今年8月播

預計今年8月播出的《紅天機》，是改編自曾創作《懷抱太陽的月亮》原著小說的廷銀闕作家的作品，故事是以朝鮮時代唯一一個女畫工的奇幻愛情故事為藍本。金裕貞將飾演絕世美人女畫工主角紅天機，紅天機屬於朝鮮唯一一個的女畫工，擁有過目不忘的記憶力，甚至擁有連對方的靈魂亦能刻入腦海的能力。而金裕貞在劇中將周旋於失明但能讀懂星座的觀象家及風流倜儻的安平大君之間。

擔心重蹈覆轍

今年3月SBS曾在官方網站和YouTube頻道上公開《紅天機》的預告片段，但網民發現目前有關片段已被刪除，部份網民就估計SBS方面擔心重蹈覆轍，害怕《紅天機》涉及的歷史內容會觸動觀眾，擔心會遭到觀眾抽絲剝繭研究劇中的歷史內容，所以令到《紅天機》疑似被抽起。對於預告片刪除引來網民的熱烈討論，SBS方面昨日回應傳媒時就表示：「沒有特別的理由，被刪除的片段是作為《SBS演技大賞》頒獎典禮資料而臨時製作的，之後為了配合播出時機，會再次上傳完成度高的預告片。」

被爆拖欠酬勞

另外，《朝鮮驅魔師》本身已完成14集的拍攝，但因為爭議而被迫腰斬，有韓媒就爆料指有演員疑似沒有收足酬勞。由於劇組突然腰斬，製作方面損失嚴重，當中有指製作方要求演員只收取7集的酬勞，即已完成14集的一半酬勞，令不少演員及工作人員都大感無奈。

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