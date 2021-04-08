韓國女星朴信惠孖曹承佑主演的JTBC劇集《西西弗斯的神話》（Sisyphus:the myth），昨晚播出第15集，並於今晚大結局。雖然情節越發緊湊，曹承佑、朴信惠及金炳哲多次正面交鋒，不過收視一跌再跌，並於昨日一集中再創劇集新低的3.394%，香港劇迷可於Netflix上追看。

蔡鍾協中槍身亡

劇情講到曹承佑為了擺脫命運而展開最後的計劃，他本將朴信惠關在地堡內，打算自己單獨行動，並回公司尋找金炳哲，不過最後仍被金炳哲捉走，並在教堂醒來。另一方面，金炳哲利用一直單戀朴信惠的蔡鍾協，把朴信惠帶離地堡，而管制局的槍手高允找到他們，蔡鍾協為保護朴信惠而中槍身亡。嬲爆的朴信惠就去教堂找金炳哲，跌入金炳哲設計好的陷阱。未知於今晚播出的結局中，故事是否仍按照金炳哲的計劃進行，還是曹承佑可以改變未來？

感情線牽強

雖然劇集已經臨近結局，不過劇集除了第2集的6.677%高收視外，之後就一直收視下跌，劇迷狠批導演及編劇，指根本不了解劇情內容想表達甚麼、故事內容不特別吸引而且無聊、打戲兒戲、曹承佑及朴信惠的感情線牽強等，不少人都中途棄劇，未知今晚的結局篇能否挽回收視。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！