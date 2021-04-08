陳友、龔柯允(Karen)與李璧琦(Becky)前年年底合演一部寫實電影《等一個擁抱》，作品將於本月中上映，3人日前於荃灣接受訪問。劇情講述患有腦退化症的爸爸，為了年青時因婚外情而拋妻棄女的事，希望在仍有記憶之時找回2女，向她們親口道歉，彌補心中遺憾。

陳友演腦退化父親

從未演過腦退化角色的陳友，直認角色非常有難度，問到身邊可有患有腦退化症的人作參考時？陳友笑說：「拋妻棄子朋友又少，腦退化症朋友就仲少，因為我哋相對未去到嗰個年紀，但朋友爸爸媽媽有腦退化情況都有，但係都唔多，我都搵到一啲例子。其實我媽媽都係腦退化過身，但我媽媽情況係無嘢講，但做戲如果吽吽哣哣唔出聲，導演唔出糧畀你，一定要喺真與假之間，唔知幾時講真，幾時講假先好玩啲，然後點喺裏面搵到感動點。」陳友指最後參考了一位世伯情況，對於鍾意的事就記得，不鍾意的便選擇忘記，看醫生時就好精靈好乖，但返到屋企就詐病詐嬌，他說：「我喺戲入面就參考咗，打牌輸咗唔認數。」

戲中飾演大女的Becky得知爸爸患病後，便放下仇恨陪同爸爸回到充滿回憶的大澳舊居，Becky收到劇本時已有共鳴，因她本身在沒有爸爸的環境下成長，婆婆離世前也患有腦退化症，所以拍攝時不時流出真眼淚，她說：「喺友哥身上學到好多嘢，同佢做手戲時會被佢引導我。」

Becky請食海鮮代替學費

至於如何報答友哥，Becky指請食海鮮，大部份拍攝時間於大澳取景，她說：「埋位時當大家嗌『友哥、友哥』，就發現佢喺河邊望落啲艇度話『我今日要乜魚、今日要馬友』。」Beckhy笑指「爸爸」買魚便叫「阿女」畀錢先，全因陳友埋位時身無分文，而Becky每次都動用電話殼內的救命錢埋單。身旁的陳友一臉滿足笑說：「乖女，大澳拍嘢有度好，海鮮好靚，我又成日冇帶錢喺身，每次都叫阿女妳畀錢啦，大女就負責畀錢，好乖。」

至於飾演細女的Karen戲中未能原諒爸爸，因而不時大鬧爸爸，她尷尬說：「戲中我要好惡鬧佢，但現實生活中友哥係大前輩，其實（演出時鬧）慣咗，喺戲外我有時都對佢無禮貌。」陳友指Karen屬於年輕演員，身為老戲鬼的自己會不時分享自身經驗，而Karen也非常聰明很快上手，Karen說：「有場戲，友哥叫我乜都唔使做，望住佢就得，然後佢講一個心痛經歷，跟住我就聽到開始喊，Off Cam繼續喊到傻咗，當時先知原來演戲係咁有感染力。」

髮型：Simon @ leighton aveda（李璧琦）

服裝提供：Novelty Lane（龔柯允）

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